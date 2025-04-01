Умова Трампа для РФ та порушення перемир'я: головні новини України (дайджест)

Новини України 1 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 1 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншоти із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Трамп відповів на ідею Путіна про "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні

Президент США Дональд Трамп висловився проти ідеї російського диктатора Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн.

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс під час брифінгу, повідомляє "Суспільне". Брюс наголосила, що адміністрація Трампа працює над тим, щоб повністю припинити вогонь в Україні, а також "над переговорами сторін для остаточного і тривалого врегулювання".

відео дня

"Я хочу, щоб Путін уклав угоду": Трамп поставив Росії умову і пригрозив наслідками

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не виключає можливості запровадження вторинних санкцій проти країни-агресорки Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін "не впорається зі своєю роботою".

Проте водночас Трамп додав: він переконаний, що глава Кремля виконає свою частину угоди. Про це американський президент сказав під час зустрічі з журналістами в Білому домі, повідомляє CNN.

Сили оборони України просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

Українська армія досягла успіху на фронті - ЗСУ зуміли просунутися на Торецькому напрямку Донецької області.

Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 30 березня, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Війна швидко не закінчиться, навіть якщо Путін помре: Коваленко назвав причину

Навіть якщо російського диктатора Володимира Путіна найближчим часом не стане, це не означає, що війна в Україні після цього швидко закінчиться.

Люди з оточення Путіна, які будуть залишатися у керівництві, не зможуть швидко дати задню. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді.

Підготовка до виборів в Україні: у Зеленського зробили важливу заяву

Видання The Economist писало, що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а президент Володимир Зеленський нібито вже скликав нараду з цього питання. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія у коментарі Суспільному відповів на це повідомлення.

Зокрема, він заявив, що не брав участі в такій нараді та наголосив, що такої наради "не було взагалі".

Уперше у 2025 році РФ не била дронами по Україні: чим ворог завдавав ударів

Російські окупанти атакували територію Запорізької області двома керованими авіаційними ракетами, обидві повітряні цілі було знищено.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram пресслужби Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Потужний удар ЗСУ на сході: знищено десятки штурмовиків РФ разом із технікою

Минулої доби, 31 березня 2025 року, ворожа армія атакувала оборонні укріплення Сил оборони України на кількох напрямках, атаки відбито.

У Вовчанську, на Харківському напрямку, втрат позицій не допущено. Противник основні зусилля зосереджував на підтримці боєздатності передових підрозділів - переміщував додатковий особовий склад та евакуював своїх поранених, ідеться в повідомленні пресслужби оперативно-тактичного угруповання військ Хортиця.

Україні треба протриматися 1,5 року, усе різко зміниться: Жданов здивував прогнозом

Навіть якщо президент США Дональд Трамп побачить новий наступ країни-агресорки Росії на фронті в Україні й зрозуміє, що Путін водить його за ніс, він все одно не активізує постачання Україні зброї.

Тупати ногою у відповідь на дії Путіна Трамп теж не буде – він дуже розмито висловлюється про поведінку російського диктатора. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

Потрібні документи і чіткі умови: Плетенчук розповів про перемир’я на морі

Перемир'я на морі потребує офіційних документів і чітких умов, але їх поки що немає. Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі Новини Live.

За його словами, казати про дотримання перемир'я в морі важко, бо формалізованого документа, який містить вимоги, межі, умови домовленості, не існує.

Київстар змінює умови: які пакети та коли зачепить оновлення тарифів

З 8 квітня оператор мобільного зв'язку Київстар оновлює умови денного пакету і перелік країн, на які діятимуть тарифні хвилини для дзвінків за кордон у деяких тарифах передплати.

Як повідомили у компанії, у тарифі Максимальний Безлім 2019 тарифні хвилини будуть діяти не лише на інші мобільні мережі України, та на номери Польщі та Італії, але й на номери ще 11 країн: Бельгії, Індії, Іспанії, Канади, Молдови, Німеччини, Норвегії, Румунії, США, Чехії та Швеції.

Дощі литимуть майже по всій Україні: у яких областях будуть сильні опади

Погода в Україні у середу, 2 квітня, буде дощовою. Дощі – від невеликих до помірних – будуть йти практично повсюди.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Також вона попередила, що очікується сильний вітер, навіть можливі штормові пориви.

Угода про надра України: Сибіга розповів про нову пропозицію Вашингтона

Україна налаштована працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про корисні копалини для підписання, заявив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Я підтверджую, що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст так званої угоди про мінеральні ресурси від американської сторони", - сказав Сибіга на прес-конференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві у вівторок.

Армія РФ за березень окупувала 133 кв. км території України – DeepState

Російські загарбники за березень 2025 року окупували 133 кв км української території.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState в Telegram. Зазначається, що такі показники співставні з квітнем та червнем 2024 року.

В Австрії бус з українцями протаранив вантажівку: 10 постраждалих і загиблих

В Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом, який перевозив українців - унаслідок цього є жертви та постраждалі.

ДТП сталася 1 квітня вранці на автобані біля Зеебенштайна в напрямку Відня, передає ORF.

Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

З 1 квітня в Україні набувають чинності важливі зміни, що спрощують отримання документів і проходження військово-лікарських комісій. Зокрема, чоловікам віком 18–60 років, які перебувають за кордоном, більше не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта. Також відбувається повна цифровізація військово-лікарських комісій (ВЛК), що дозволить отримувати рішення про придатність або непридатність до військової служби в електронному форматі.

Главред з’ясував детальніше, які зміни очікують українців із 1 квітня.

Трамп пригрозив Україна "серйозними проблемами": у Зеленського відповіли

Президент США Дональд Трамп 31 березня заявив, що Володимир Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин, і попередив про "великі проблеми" у разі такого кроку. Однак остаточного документа наразі немає – фінальна версія угоди ще не представлена, і над нею триває робота. Як розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу, документ перебуває на стадії узгодження у відповідних міністерствах.

Проведення виборів в Україні влітку 2025 року: в Раді зробили заяву

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко прокоментував ймовірність проведення виборів в Україні влітку та восени 2025 року. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з медіа на полях конференції "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу", повідомляє кореспондент Главреда.

Що потрібно Україні для вступу в ЄС: в Раді назвали секрет успіху Польщі

Для вступу до Європейського Союзу Україні необхідно ухвалити від 500 до 700 законів у відносно стислі терміни. Якщо мета – бути готовими до 2029 року, ці зміни мають бути впроваджені до цього часу. Про це заявив заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час спілкування з медіа на конференції "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу", повідомляє кореспондент Главреда.

Україна стане членом Євросоюзу відразу після закінчення війни - Шмигаль

Переговорні кластери щодо вступу України до ЄС буде офіційно відкрито найближчими місяцями. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на полях конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу", передає кореспондент Главреда.

0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання

Погода в Україні 2 квітня буде штормовою. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 2 квітня практично повсюди будуть дощі. Опади припиняться у другій половині дня у західних областях.На території північних та західних областей будуть сильні пориви вітру.

ГУР уразили два судна росіян в Криму: з'явились деталі зухвалої операції

Українські розвідники продовжують завдавати ударів по ворожих силах у тимчасово окупованому Криму. В Головному управлінні розвідки при Міністерстві оборони України опублікували кадри бойової роботи розвідників по цілях РФ.

Зокрема, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" атакували російські судна в Криму.

Кремль відкинув пропозиції Трампа щодо завершення війни проти України

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головної вимоги" Кремля щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому РФ "не може прийняти" американські пропозиції в нинішньому вигляді, пише Newsweek.

"Ми не почули від Трампа сигналу Києву припинити війну. Усе, що ми маємо сьогодні, - це спроба знайти певну схему, яка б дозволила спочатку досягти припинення вогню, як це задумано американцями. А потім перейти до якихось інших моделей і схем, у яких, наскільки ми можемо судити, сьогодні немає місця для нашої головної вимоги, а саме: розв'язання проблем, пов'язаних із першопричинами цього конфлікту", - зазначив Рябков в інтерв'ю російському журналу "Международные отношения".

"Ми підійшли до моменту": Зеленський очікує, що Трамп посилить санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Дональд Трамп посилить санкції на Росію через її удари по українських енергооб'єктах. Про це Зеленський сказав журналістам під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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