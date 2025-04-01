Трамп пригрозив Україна 'серйозними проблемами': у Зеленського відповіли

Президент США застосовує агресивну риторику для посилення власних позицій та впливу на переговорний процес, зазначив Подоляк.

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У Зеленського відповіли на погрози Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Про що сказав Подоляк:

Фінальної версії угоди між Україною та США ще немає

Агресивна риторика щодо угод є звичною для Трампа

Президент США Дональд Трамп 31 березня заявив, що Володимир Зеленський намагається вийти з угоди щодо корисних копалин, і попередив про "великі проблеми" у разі такого кроку. Однак остаточного документа наразі немає – фінальна версія угоди ще не представлена, і над нею триває робота. Як розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу, документ перебуває на стадії узгодження у відповідних міністерствах.

За його словами, Україна наразі формує правові основи потенційної угоди, і цей процес координується Міністерствами економіки, фінансів і юстиції. Основна мета – забезпечити доступ до світових ринків у сфері новітніх технологій і видобутку ресурсів.

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"Сполучені Штати хочуть отримати суттєве зростання своєї частки на глобальних ринках. Це взаємні економічні інтереси. Я думаю, що тут можна буде спокійно домовитись", - сказав він.

Подоляк також зауважив, що не варто надто серйозно сприймати емоційні заяви Дональда Трампа, адже такий стиль ведення переговорів для нього є звичним. Президент США часто застосовує агресивну риторику, щоб посилити свої позиції та вплив на переговорний процес.

Він наголосив, що Україна продовжує дотримуватися юридичних аспектів угоди, тому будь-які заяви слід сприймати спокійно.

"Я не зовсім розумію, які саме великі проблеми. У нас і так є велика проблема під назвою Росія. Нам треба домовитися з нашими партнерами про необхідний обсяг інструментів, щоб цю проблему розв'язати", – наголосив радник глави ОПУ.

Що передбачає рамкова угода між Україною та США щодо корисних копалин / Інфографіка: Главред

Угода між Україною та США щодо корисних копалин - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна готова співпрацювати з американськими партнерами для узгодження тексту угоди про корисні копалини, який буде прийнятним для обох сторін, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже запропонувала Києву кілька варіантів цієї угоди, проте всі вони містили умови, які Україна не могла прийняти. Журналіст Віталій Портников вважає, що США навмисно висувають такі пропозиції, щоб покласти відповідальність за затягування війни на Київ, а не на країну-агресорку Росію.

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на українського чиновника, у нинішньому вигляді угода не має жодних шансів на підписання з боку України. Інший високопосадовець зазначив, що документ створює враження, ніби Україна зазнала поразки у війні зі США, була окупована і тепер змушена виплачувати довічні репарації.

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Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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