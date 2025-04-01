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Україні треба протриматися 1,5 року, усе різко зміниться: Жданов здивував прогнозом

Альона Вороніна
1 квітня 2025, 11:19
551
Через півтора року відбудуться важливі зміни у владі США, тоді для України також може багато що змінитися.
Україні треба протриматися 1,5 року, усе різко зміниться: Жданов здивував прогнозом
Україні треба протриматися 1,5 року, усе різко зміниться, зазначає Жданов/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Основні тези Жданова:

  • Поки у Трампа у США вся повнота влади, допомагати Україні він не буде
  • Усе може змінитися після проміжних виборів у США, на яких можуть виграти демократи
  • Проміжні вибори будуть через 1,5 року, Україні треба протриматися цей час

Навіть якщо президент США Дональд Трамп побачить новий наступ країни-агресорки Росії на фронті в Україні й зрозуміє, що Путін водить його за ніс, він все одно не активізує постачання Україні зброї.

Тупати ногою у відповідь на дії Путіна Трамп теж не буде – він дуже розмито висловлюється про поведінку російського диктатора. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

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"Ні, поставок не буде. Поки у Трампа у США вся повнота влади, допомагати він Україні не буде. Тупати ногою у відповідь на дії Путіна Трамп теж не буде. Було дуже показово, як витіювато він висловився, розуміючи, що Путін знущається з нього і затягує угоду: мовляв, "я теж бізнесмен, не хочу підписувати контракт, але хочу залишатися в грі". Складається враження, що в архівах КДБ є папочка з написом "Дональд Трамп", бо по-іншому таке підлабузництво Трампа перед Путіним просто нічим пояснити", – зазначив Жданов.

За словами експерта, так буде до проміжних виборів у США, які відбудуться через півтора року. Жданов переконаний, що з такою внутрішньою політикою республіканці 100% ці вибори програють, і Конгрес може знову перейти в руки демократів.

"Ось тоді демократи розвернуться! Тоді Трампу імпічменту не уникнути. І тоді Конгрес може і гроші виділити на озброєння для України, і змусити відкрити президентські програми, наприклад, PDA", – сказав експерт.

Проте для цього Україні потрібно протриматися півтора року. За словами Жданова, у нас є можливості протриматися стільки.

"У нас є можливості протриматися стільки. Для цього зараз ми маємо окопуватися і сідати в глуху оборону, припинивши будь-які спроби наступальних і контрнаступальних дій. Ми повинні сісти в глуху оборону і рахувати снаряди – тоді протримаємося", – підсумував Жданов.

Переговори про режим припинення вогню в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню. Путін ігнорує американську пропозицію про безумовне припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що Україна назвала чотири "вимоги" Росії. Країна-окупант РФ готується до наступної фази знищення державності України. Кремль прагне обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу з боку партнерів, а також заблокувати інтеграцію Києва до НАТО. Риторика Москви досягла рівня ескалації, який був перед початком повномасштабної війни, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн" щодо припинення вогню в Україні. Трамп вкотре заявив, що давно та добре знає Путіна, і що впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Також повідомлялося, що Трампу запропонували дату припинення вогню в Україні – у ЗМІ розкрили "дедлайн". Президент Фінляндії зазначив, що Трамп стає все більш нетерплячим щодо дій Росії.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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