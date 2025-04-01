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0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання

Ангеліна Підвисоцька
1 квітня 2025, 19:38
1031
Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +6 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 2 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 2 квітня
  • Де температура повітря опуститься до 0 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі та сильні пориви вітру

Погода в Україні 2 квітня буде штормовою. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 2 квітня практично повсюди будуть дощі. Опади припиняться у другій половині дня у західних областях.На території північних та західних областей будуть сильні пориви вітру.

відео дня

Найтепліше буде на території східних областей. Там температура повітря підвищиться до +19 градусів. На півночі температура повітря опуститься до +7 градусів.

Після незначного потепління у п'ятницю, починаючи із суботи в Україні почне різко падати температура повітря. Похолодання посилиться на наступному тижні, повернуться заморозки та мокрий сніг.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 2 апреля
Прогноз погоди в Україні на 2 квітня / фото: ventusky

Погода 2 квітня

В Україні 2 квітня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. У центральних та південних областях буде туман. Вітер буде північний зі швидкістю 7-12 м/с. У північно-західних областях та у Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8-13°, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 14-19°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 2 квітня в Україні буде достатньо тепло. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+19 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +6...+9 градусів.

погода 2 апреля
Прогноз погоди в Україні на 2 квітня / фото: meteoprog

Погода 2 квітня у Києві

У Києві 2 квітня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 2 апреля
Прогноз погоди в Україні на 2 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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