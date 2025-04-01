"Ми підійшли до моменту": Зеленський очікує, що Трамп посилить санкції проти РФ

Україна майже щодня передає США інформацію про порушення Росією домовленостей про удари по енергетиці.

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Зеленський сподівається, що Трамп посилить санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Що сказав Зеленський:

Важливий моніторинг щодо виконання тих чи інших домовленостей

Україна очікує щонайменше санкційних кроків від США

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Дональд Трамп посилить санкції на Росію через її удари по українських енергооб'єктах. Про це Зеленський сказав журналістам під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

"Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що я вважаю, що росіяни порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні те, що Америка сказала нам і публічно... Ми дуже сподіваємося, що президент Трамп, у нього є всі ці відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону", - сказав Зеленський. відео дня

Він додав, що тут важливий моніторинг щодо виконання тих чи інших домовленостей, однак моніторингового процесу на високому рівні немає. Президент зазначив, що Україна майже щодня передає США на рівні різних інституцій інформацію про порушення Росією домовленостей про удари по енергетиці.

"Для нас дуже важливо, щоб були сильні кроки. Для нас слів мало, при всій повазі до наших стратегічних партнерів. Для нас дуже важливі санкції, тому що те, про що ми говорили з Америкою, ми робимо. Те, про що Росія домовлялася з Америкою, вони не роблять", - наголосив президент.

За його словами, Україна очікує щонайменше санкційних кроків від США. "І тоді, якщо кожна з наших сторін буде виконувати свої обіцянки і буде тиснути виконанням своїх обіцянок на Росію, тоді ми справді зможемо мати справедливий мир у цьому році", - сказав Зеленський.

Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час щоденного брифінгу прокоментував можливість дотримання країною-агресором перемир'я і припинення ударів по енергетичних об'єктах. За даними російських ЗМІ, він заявив, що РФ залишає за собою право не виконувати тридцятиденний режим припинення вогню, виправдовуючись тим, що Україна нібито регулярно його порушує.

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною і Росією зберігається високий рівень напруженості, проте є певний прогрес у врегулюванні ситуації.

Україна погодилася на перемир'я, щоб продемонструвати, що країна-агресор Росія не зробить того самого кроку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до припинення вогню.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головну вимогу" Кремля щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому РФ "не може прийняти" американські пропозиції в нинішньому вигляді.

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