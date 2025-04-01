Підготовка до виборів в Україні: у Зеленського зробили важливу заяву

Арахамія заперечив підготовку до виборів.

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Коли відбудуться вибори в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Коротко:

Вибори в Україні наразі не готуються

Наради з цього приводу не було

Вибори повинні пройти через 6 місяців після зняття воєнного стану

Видання The Economist писало, що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а президент Володимир Зеленський нібито вже скликав нараду з цього питання. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія у коментарі Суспільному відповів на це повідомлення.

Зокрема, він заявив, що не брав участі в такій нараді та наголосив, що такої наради "не було взагалі".

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"Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Парламентські партії і групи погодились, що вибори повинні пройти через 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася", - пояснив Арахамія.

Вибори в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що вибори в Україні є необхідними, і Київ вже погодився їх провести.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в Україні не зможуть провести вибори чи скасувати воєнний стан навіть, якщо рішення про тридцятиденне припинення вогню буде прийняте.

Крім того, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що проведення виборів в Україні можливе тільки після завершення воєнного стану, і для цього також існують певні умови.

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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