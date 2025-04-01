Що потрібно Україні для вступу в ЄС: в Раді назвали секрет успіху Польщі

Україні для вступу до Євросоюзу до 2029 року потрібно прийняти від 500 до 700 законів та адаптувати їх до системи європейського права, сказав Корнієнко.

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В Раді розкрили секрет успішного вступу Польщі до ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Корнієнко:

Україна має прийняти до 700 законів для вступу до ЄС

Успіх Польщі пояснюється відтермінуванням прийняття низки норм

Ключовий виклик для України на шляху до ЄС - спроможність громад

Для вступу до Європейського Союзу Україні необхідно ухвалити від 500 до 700 законів у відносно стислі терміни. Якщо мета – бути готовими до 2029 року, ці зміни мають бути впроваджені до цього часу. Про це заявив заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час спілкування з медіа на конференції "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу", повідомляє кореспондент Главреда.

Він наголосив на тому, що вже на початку – в середині 2025 року потрібно розробити, узгодити та адаптувати ці закони відповідно до європейського права.

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"Потрібно також скомунікувати їх із суспільством, експертними середовищами. Плюс, звичайно, це, напевно, не є прямим мандатом цієї чи будь-якої іншої програми – це наша справа. Але ми за допомогою колег будемо завжди додавати і політичний вимір до переговорів, наприклад, щодо відтермінування та транзитних періодів або підтримки тих чи інших реформ", - сказав він.

Корнієнко наголосив, що одним із факторів успішного вступу Польщі до ЄС було відтермінування впровадження низки норм, зокрема щодо реформи аграрного сектору.

За його словами, Україна усвідомлює масштабні виклики, пов’язані з війною, станом економіки та інфраструктури. Очевидно, що деякі вимоги не можуть бути запроваджені негайно, адже європейське регулювання передбачає високі стандарти якості харчових продуктів, екології, чистоти повітря та води. Водночас ЄС надаватиме підтримку Україні та її ключовим галузям.

"Є політика згуртованості, політика розвитку сільських територій. Ми сподіваємось брати участь у цих програмах. Ми вже беремо участь у політиці згуртованості щодо регіональних проєктів. Ми адаптували та ратифікували кілька угод Interreg, які дають можливість нашим громадам змагатися за спільний бюджет. Він уже зараз у Європейському Союзі становить кількасот мільярдів євро. Це дуже великі кошти", - наголосив заступник голови ВРУ.

Корнієнко підкреслив, що одним із ключових викликів є спроможність громад. За його словами, ведеться активна робота над їх навчанням як з боку України, так і міжнародних партнерів. Уже реалізуються проєкти за підтримки Естонії, Литви та Данії, спрямовані на те, щоб допомогти громадам освоювати процес подачі заявок на фінансування, отримання коштів і подальшу реалізацію проєктів.

"Адже, на відміну від загальноприйнятої думки, що європейські гроші – це не лише конференції чи круглі столи, насправді це – водопровід у громаді, дорога, кільцевий автобусний маршрут, шкільні автобуси для сільських шкіл, освітлення, створення робочих місць, підтримка бізнесу, кооперативи тощо", - резюмував він.

Які країни та коли стали членами ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що завдяки проведеним реформам Україна може стати членом Євросоюзу ще до 2032 року. Таку думку він висловив під час дискусії, присвяченої 68-й річниці підписання Римських договорів, які заклали основу для створення ЄС.

Водночас країни Європи закликають Брюссель представити чіткий план щодо прискорення євроінтеграції України. Як повідомляє Politico, дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії звернулися до керівництва ЄС із закликом надати конкретні пропозиції щодо активного просування процесу вступу.

Проте Угорщина продовжує блокувати початок офіційних переговорів про членство України в ЄС. Про це 17 березня під час засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський.

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Що відомо про Олександра Корнієнка Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) — український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч з неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року.

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