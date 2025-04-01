Кремль відкинув пропозиції Трампа щодо завершення війни проти України

Сергій Рябков поскаржився, що Трамп нібито не "посилав сигналу" до Києва про необхідність припиняти війну.

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Кремль відкинув пропозиції Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП України, kremlin.ru

Що сказав Сергій Рябков:

РФ "не може прийняти" американські пропозиції

США "тільки намагаються" знайти схему, яка дозволить домогтися припинення вогню

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що США не враховують "головної вимоги" Кремля щодо забезпечення миру у війні з Україною, тому РФ "не може прийняти" американські пропозиції в нинішньому вигляді, пише Newsweek.

"Ми не почули від Трампа сигналу Києву припинити війну. Усе, що ми маємо сьогодні, - це спроба знайти певну схему, яка б дозволила спочатку досягти припинення вогню, як це задумано американцями. А потім перейти до якихось інших моделей і схем, у яких, наскільки ми можемо судити, сьогодні немає місця для нашої головної вимоги, а саме: розв'язання проблем, пов'язаних із першопричинами цього конфлікту", - зазначив Рябков в інтерв'ю російському журналу "Международные отношения". відео дня

У Newsweek нагадали, що деякі члени НАТО є колишніми радянськими республіками, тож вони розглядають альянс як важливу гарантію захисту від російської агресії, такого захисту прагне й Україна. Однак для Кремля приєднання України до НАТО є червоною лінією, адже РФ розглядає альянс як загрозу своїй безпеці.

"Це абсолютно не так, і це має бути подолано. Ми дуже серйозно ставимося до моделей і рішень, які пропонують американці, але ми не можемо прийняти все це так, як є. У нас, безумовно, є глибоко і ретельно продуманий набір власних пріоритетів і підходів до цієї теми, який опрацьовується і відпрацьовується, зокрема, і нашою переговорною командою на останніх переговорах з американцями в Ер-Ріяді", - додав Рябков.

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прес-секретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час щоденного брифінгу прокоментував можливість дотримання країною-агресором перемир'я і припинення ударів по енергетичних об'єктах. За даними російських ЗМІ, він заявив, що РФ залишає за собою право не виконувати тридцятиденний режим припинення вогню, виправдовуючись тим, що Україна нібито регулярно його порушує.

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною і Росією зберігається високий рівень напруженості, проте є певний прогрес у врегулюванні ситуації.

Україна погодилася на перемир'я, щоб продемонструвати, що країна-агресор Росія не зробить того самого кроку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до припинення вогню.

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Хто такий Сергій Рябков? Сергій Олексійович Рябков (нар. 8 липня 1960, Ленінград) - російський дипломат, заступник міністра закордонних справ Росії, пише Вікіпедія.

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