'Дуже вражаюче': президент Євроради назвав терміни входження України в ЄС

За словами Антоніу Кошти, входження до ЄС стане найкращою гарантією безпеки для України.

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Антоніу Кошта назвав терміни входження України в ЄС / колаж: Главред, фото: consilium.europa.eu, УНІАН

Що сказав Антоніу Кошта:

Україна успішно проводить реформи на шляху до ЄС

ЄС уже зараз має підготуватися до участі у відновленні України

Вступ України до Євросоюзу завдяки проведеним реформам може стати реальністю ще до 2032 року. Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта під час дискусії в рамках Центру європейської політики з нагоди 68-ї річниці підписання Римських договорів, які стали основою для створення ЄС, повідомляє Укрінформ.

За словами політика, входження до ЄС стане найкращою гарантією безпеки для України, і ми "на правильному шляху". Він підкреслив, що Європейська комісія оцінює те, що українці роблять на шляху до Євросоюзу, дуже позитивно.

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"Це дуже вражаюче бачити, як країна, що перебуває у війні, у жахливій ситуації, має здатність досягати результатів у реформах і визначених у процесі входження цілей. Я не знаю, чи йдеться про 2030, 2028 або про 2032 роки. Що я знаю - цей процес заснований на досягненнях, і українці - досягають результату. Головним питанням є не дата, а процес і бажання досягати мети", - наголосив Кошта.

Він наголосив, що ЄС уже зараз має підготуватися до участі в майбутньому відновленні України.

За словами президента, Європейська рада доручила Єврокомісії розглянути можливість формування широкої "коаліції охочих" брати участь у цьому процесі, що потребуватиме великих колективних зусиль та інвестицій від усієї Європейської спільноти.

Він додав, що послідовна і рішуча робота з розширення ЄС, допомога країнам Західних Балкан, Україні та Молдові на шляху до членства є найкращою геополітичною інвестицією, яку може зробити Європейський Союз.

Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зараз виступає проти вступу України до Європейського Союзу. За його словами, нинішня ситуація не дозволяє країні стати членом ЄС, а такий крок може негативно позначитися на економіці Угорщини.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і встановити конкретну дату - 1 січня 2030 року.

Крім того, президент України Володимир Зеленський говорив, що 2025 рік має принести потрібні Україні результати в переговорах про членство в Європейському Союзі.

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