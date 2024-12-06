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Київстар різко підвищує тарифи: скільки тепер доведеться платити українцям

Даяна Швець
6 грудня 2024, 14:10
1691
Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів.
Київстар різко підвищує тарифи: скільки тепер доведеться платити українцям
"Київстар" підвищує тарифи / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/kyivstar

Найголовніше:

  • "Київстар" підвищує тарифи на 25%
  • Мобільний оператор планує надавати більше послуг

Найбільший мобільний оператор "Київстар" готовий надати абонентам більше послуг і бонусів, тому у середньому на 25% підвищує плату за послуги.

Такою інформацією поділилися в пресслужбі "Київстару" у відповідь на запит інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

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"Київстар" завжди прагне надавати якісний зв'язок, стабільний інтернет і додаткові сервіси, які відповідають сучасним потребам наших абонентів. Саме тому компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу", - повідомили в пресслужбі "Київстару".

Які нові переваги і послуги отримають абоненти "Київстар"?

Зазначається, що тепер абоненти матимуть доступ до більшої кількості переваг і послуг у тарифі. Йдеться про:

  • додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі;
  • додаткові гігабайти мобільного інтернету;
  • можливість під'єднувати додаткові безлімітні сервіси.

У кого змінилися тарифи "Київстар"?

Варто вказати, що вже змінилися тарифи у рамках тарифних планів: "LOVE UA Світло Контракт 2023", "ВАШ Регіон", "ВАШ Оптимум", Smart Max, "ВАШ Преміум", "ВАШ Преміум+".

Також в планах з'явилися акційні суперсили: безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки та безлімітні SMS, які можна підключити до 30 червня 2025 року включно.

Окрім цього, закрито тарифні плани: "ВАШ Вибір", Smart, Київстар 4G, "Безлім", "Київстар 4G Extra+ 2018", "LOVE UA Магніт Контракт 2023".

Тепер, як повідомили у пресслужбі, компанія пропонує користувачам цих тарифів інші, що будуть більш наближені до їхніх споживчих потреб.

Чому тарифи "Київстар" змінюються?

Зміни тарифних планів залежать від низки факторів.

  • Враховуються зростання обсягів споживання послуг.
  • Деякі тарифи тривалий час залишалися незмінними.
  • Тарифні пропозиції періодично оптимізуються, закриваючи окремі плани для нових підключень, щоб забезпечити ефективність обслуговування й операційної діяльності.

Частина тарифів залишалася незмінною понад рік, а деякі не оновлювалися з початку повномасштабного вторгнення. Причинами перегляду тарифів стали зростання споживання послуг, економічні фактори й необхідність забезпечення мережі альтернативними джерелами живлення. У компанії наголошують, що ці зміни є вимушеним кроком для підтримання стабільності й надійності послуг.

Як змінити тариф "Київстар" самостійно?

Важливо вказати, що абоненти мають можливість самостійно вибрати тариф, який відповідає їхнім потребам і бюджету.

Змінити тариф можна у розділі "Тарифи" на офіційному сайті компанії, через застосунок "Мій Київстар" або у фірмових магазинах.

Нагадаємо, що ще на початку 2024 року відбулося попереднє підвищення тарифів для окремих категорій клієнтів. У компанії зазначають, що зміни відбуваються поступово й поетапно для різних груп користувачів.

Згідно з даними Держстату, з початку року вартість телекомунікаційних послуг зросла на 4,3%, тоді як ціни на електроенергію підвищилися на 63,6%, комунальні послуги – на 18,6%, а продукти харчування – на 10,8%.

"Перегляд тарифів дасть змогу компанії продовжувати інвестувати в удосконалення мережі та забезпечення стабільного зв'язку для наших абонентів. Завдяки цим змінам ми зможемо ще активніше працювати над енергостійкістю, підтримкою безперебійної роботи мережі, розвитком 4G і будівництвом нових базових станцій у всій країні, щоб наші послуги ставали ще доступнішими та якіснішими", - повідомили в пресслужбі "Київстару".

Поки що важко дати чіткий прогноз, як ситуація розвиватиметься у 2025 році. Однак у компанії зазначили, що "точних дат або переліку тарифів, які можуть змінитися, немає".

"Ми завжди керуємося принципами прозорості й інформуємо абонентів заздалегідь, якщо такі зміни плануються", - наголосили в пресслужбі мобільного оператора.

Тарифи - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в уряді зробили заяву стосовно підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні. Стало відомо, що для українців будуть діяти ще 7 програм "Зимової підтримки".

Окрім цього, тарифи на електроенергію також зростатимуть. Однак це може статися вже після завершення опалювального сезону.

Своєю чергою народний депутат Богдан Кицак заявив, що тариф на світло суттєво зросте. Він пояснює, що Україна повинна привести економічні процеси у відповідність до стандартів ЄС.

Інші економічні новини:

Що відомо про Київстар?

ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні.

12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

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