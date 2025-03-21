РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: постраждали 6 осіб, серед них - дитина

На місцях "прильотів" спалахнула пожежа.

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Удар по Запорізькому району окупанти завдали в ніч на 21 березня / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Запорізький район постраждав від російського авіаудару

Шестеро людей постраждали, зокрема і дитина

У ніч на 21 березня російська окупаційна армія атакувала Запорізький район авіабомбами. Унаслідок удару постраждали шестеро людей, зокрема й чотирирічний хлопчик.

Як повідомив голова Запрозької ОВА Іван Федоров, авіабомби зруйнували два і пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях "прильотів" спалахнула пожежа.

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Постраждалі отримали всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки триває.

Уранці Федоров уточнив, що в лікарні залишається одна людина, поранена внаслідок нічної ворожої атаки на Запорізький район. Це 60-річний чоловік. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Решта п'ятеро постраждалих, зокрема й 4-річний хлопчик, лікуються амбулаторно.

Дивіться відео - РФ атакувала авіабомбами Запорізький район:

Як писав Главред, увечері 20 березня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по передмістю Одеси. У результаті спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

У ДСНС повідомили, що в Одеській області спалахнули масштабні пожежі, горіли торгівельний центр, магазини. Пошкоджено багатоповерхівку. За попередньою інформацією, постраждали троє підлітків.

Нагадаємо, увечері 19 березня армія РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький від початку хвилево-масштабного вторгнення, внаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.

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