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Україна стане членом Євросоюзу відразу після закінчення війни - Шмигаль

Віталій Кірсанов
1 квітня 2025, 18:57оновлено 1 квітня, 19:38
329
На думку Шмигаля, Україна і Європа завжди належали одна одній, а сьогодні спільне завдання - підтвердити цю реальність.
Україна стане членом Євросоюзу відразу після закінчення війни
Від членства України в ЄС виграють усі, впевнений Шмигаль / колаж: Главред, фото: ТК "Главреда"

Що сказав Шмигаль:

  • Від членства України в ЄС виграють усі
  • Європейський Союз залишається партнером України
  • Україна хоче, щоб українці не платили за інтернет-послуги в ЄС

Переговорні кластери щодо вступу України до ЄС буде офіційно відкрито найближчими місяцями. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на полях конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу", передає кореспондент Главреда.

"Ми сподіваємося, що це відбудеться вже в першій половині цього року. У 2025 році наша мета - відкрити всі шість кластерів переговорів про вступ одночасно, і ми активно працюємо над досягненням цієї мети. Україна готова до цього. Ми вже довели, що можемо рухатися з безпрецедентною швидкістю і досягати результатів за місяці, а не за роки. Я твердо вірю, що Україна стане членом ЄС одразу після завершення повномасштабної війни. Дорогі друзі, разом ми сильні. Членство України в ЄС - це не тільки історична необхідність", - сказав Шмигаль.

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На думку Шмигаля, від членства України в ЄС виграють усі.

"Наша економічна сила, обороноздатність, стратегічне розташування, енергетичний потенціал і талановиті люди підвищать здатність Європейського Союзу відповідати на виклики двадцять першого століття", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, Шмигаль заявив, що вітає сьогоднішній запуск програми підтримки української європейської інтеграції "Україна в ЄС".

"Ця ініціатива чітко демонструє, що Європейський Союз залишається великим партнером, який іде пліч-о-пліч з Україною на нашому, як сказала пані посол, шляху до спільного європейського майбутнього. Приєднання до європейської сім'ї - це набагато більше, ніж просто стратегічна мета. Це відображення того, ким ми є, відданість нашим найглибшим спільним цінностям і підтвердження історичного шляху, з якого немає повернення назад", - заявив прем'єр.

За його словами, Україна і Європа завжди належали одна одній, а сьогодні спільне завдання - підтвердити цю реальність, прискоривши процес інтеграції якнайшвидше та ефективніше.

"Програма "Україна-ЄС" відкриває для нас нові можливості для досягнення саме цієї мети. Від імені уряду та українського народу я висловлюю щиру подяку Європейському Союзу, а також Данії, Литві та Швеції за ініціативу, яка наближає Україну до членства в ЄС. За останні три роки ми досягли значного прогресу: від подачі заявки на членство, про яку сьогодні згадувала пані посол, до початку переговорів щодо вступу, що є найважливішим пріоритетом для нашого уряду на сьогоднішній день", - зазначив Шмигаль.

  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU
  • Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу"
    Конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" Ukraine2EU

Він зазначив, що з липня українська сторона бере участь в інтенсивних двосторонніх зустрічах; завершується детальний перегляд українського законодавства з метою забезпечення його відповідності законодавству ЄС, що охоплює 30 розділів.

"Посилюється наша секторальна інтеграція. Для України це не просто технічний процес. Це питання національного виживання та економічного оновлення. Для Європейського Союзу - це можливість зміцнити силу єдиного ринку в епоху зростаючої геополітичної конкуренції. Заходи автономної торгівлі між Україною та ЄС, що дають змогу більшості українських товарів потрапляти до ЄС без тарифів і квот, значно посилили стійкість обох сторін, обох наших економік. Угода про лібералізацію транспортного сполучення скасувала необхідність отримання спеціальних дозволів і стимулювала взаємну торгівлю. Це високоефективні інструменти економічної підтримки у воєнний час, і ми розраховуємо на їхнє продовження і, зрештою, перехід до постійних довгострокових домовленостей. Ми також прагнемо приєднатися до ініціативи "Рим як вдома", що означає, що українці більше ніколи не платитимуть додатково за мобільний зв'язок та інтернет-послуги в ЄС", - додав прем'єр.

За словами прем'єра, такий крок зміцнить зв'язок між українцями, які живуть у ЄС, та їхньою батьківщиною.

"Ще однією ключовою метою є приєднання України до угоди AKA, що передбачає визнання нашої промислової продукції. Це сприятиме зростанню українського виробництва, водночас пропонуючи європейським компаніям надійну та конкурентоспроможну альтернативу імпорту з третіх країн. Крім того, ми прагнемо приєднатися до єдиного платіжного простору євро, так званого SEPA, що дасть змогу українському бізнесу здійснювати платежі з європейськими партнерами так само легко, як і всередині самого ЄС. Ми завершили двосторонній скринінг у рамках трьох переговорних кластерів: фундаментальні питання, внутрішній ринок і зовнішні відносини", - резюмував Шмигаль.

Україна стане членом Євросоюзу відразу після закінчення війни - Шмигаль

Дивіться відео заяви прем'єра України про європерспективи країни:

Вступ України до ЄС - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що громадяни країни зможуть висловити свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу шляхом голосування.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа закликав прискорити процес євроінтеграції України і запропонував встановити конкретний термін її вступу до ЄС - 1 січня 2030 року. Таку заяву він зробив під час саміту "Підтримуй Україну" (SupportUkraine), який відбувся 24 лютого.

Орбан, зі свого боку, висловився проти членства України в ЄС за нинішніх умов. В ефірі угорського Radio Kossuth він зазначив, що ситуація не дозволяє Україні стати частиною Євросоюзу, а її вступ може мати негативні наслідки для економіки Угорщини.

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Що за організація Євросоюз?

Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

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    Євросоюз війна в Україні Денис Шмигаль війна Росії та України Вступ України до Євросоюзу
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