Проведення виборів в Україні влітку 2025 року: в Раді зробили заяву

У Верховній Раді пояснили, чому не можливо провести вибори в Україні влітку або восени 2025 року.

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Чи вдасться провести вибори в Україні восени або влітку 2025 року - в Раді відповіли / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Корнієнко:

Фракції Верховної Ради дотримуються підписаного меморандуму щодо проведення виборів

Скасування воєнного стану в січня не відбулось, тому вибори восени та влітку провести "не виходить"

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко прокоментував ймовірність проведення виборів в Україні влітку та восени 2025 року. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з медіа на полях конференції "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу", повідомляє кореспондент Главреда.

Він вкотре підтвердив прихильність фракцій парламенту дотриманню підписаному меморандуму, згідно з яким проведення виборів планується на раніше, ніж через півроку після скасування воєнного стану в Україні.

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"Якщо ви бачите зняття воєнного стану в січні, то так. Але цього не сталося, вже квітень, півроку не виходить", - зазначив Корнієнко.

Проведення виборів в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, видання The Economist зазначало, що в Україні можуть відбутися вибори вже в липні, а президент Володимир Зеленський нібито скликав нараду з цього питання. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив цю інформацію, заявивши, що жодної такої наради не проводилося.

Тим часом спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону зазначив, що вибори в Україні є необхідними і Київ нібито вже погодився їх провести.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, своєю чергою, наголосив, що президентські вибори відбудуться відповідно до законодавства, але лише після завершення воєнного стану. Він також зауважив, що дискусії про вибори під час повномасштабної війни можуть бути не лише обговоренням реальної перспективи, а й спробою дестабілізації країни.

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Що відомо про Олександра Корнієнка Олександр Сергійович Корнієнко (нар. 12 травня 1984, Київ) — український політик від партії "Слуга Народу", громадський діяч з неформальної освіти. Перший заступник голови Верховної Ради України з 19 жовтня 2021 року.

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