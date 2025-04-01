Переговори закінчились: Євросоюз готує трибунал для Путіна

Наступним кроком буде політичний розгляд документів для створення трибуналу.

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У ЄС хочуть справедливого покарання Росії за її злочини в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Що сказала Каллас:

У ЄС закінчили технічні переговори щодо створення спецтрибуналу з покарання РФ

Політичний розгляд документів для створення трибуналу розпочне Рада Європи

Європейський Союз закінчив технічні переговори для створення спеціального трибуналу з покарання злочинців, які чинили агресію проти України, в тому числі кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це під час дебатів Європейського парламенту "Воєнні злочини Росії в Україні: бути разом з Україною та відстоювати справедливість" заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

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За її словами, незабаром Рада Європи розпочне політичний розгляд документів, включаючи проєкт статуту. Окрім цього ЄС працює з міжнародними партнерами над створенням Комісії з розгляду заяв для України та підтримує Реєстр збитків.

"Щодо конкретного злочину агресії (Росії проти України) Євросоюз очолює роботу над створенням спеціального трибуналу. Юридичні експерти нещодавно завершили технічні переговори щодо його створення", - сказала вона.

Каллас наголосила, що лише справедливість дасть кожній українській родині необхідний для руху вперед на світлого майбутнього душевний спокій.

Спецтрибунал для Путіна - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що всі хочуть бачити главу Кремля Володимира Путіна на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Його судитимуть після перемоги України. Треба провести справжній і справедливий процес, щоб агресія, яку вчинила Росія проти мирних українців, не повторилася.

Раніше Главред писав, що за інформацією ЗМІ оновлений лейбористський уряд Великої Британії прагне "влити енергію" у спецтрибунал за злочини країни-агресора Росії.

Напередодні також комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію про створення спеціального трибуналу для Росії.

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Хто така Кая Каллас? Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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