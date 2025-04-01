Уперше у 2025 році РФ не била дронами по Україні: чим ворог завдавав ударів

РФ завдала ударів двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації.

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РФ вдарила по Україні ракетами Х-59 / Колаж: Главред, фото: mil.ru, ua.depositphotos.com

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РФ атакувала двома керованими авіаційними ракетами

Минулої ночі Росія не запускала ударні дрони по Україні

Російські окупанти атакували територію Запорізької області двома керованими авіаційними ракетами, обидві повітряні цілі було знищено.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram пресслужби Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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Водночас, судячи з даних опублікованого зведення, минулої ночі Росія не запускала ударні дрони по Україні.

"У ніч на 1 квітня 2025 року (близько 21:00 31 березня) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Обидві ракети збито протиповітряною обороною", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/ComAFUA

Ситуацію також прокоментував голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не означає", - написав він у Telegram.

/ Главред

Додамо, що вперше у 2025 році РФ не завдавала ударів по Україні ударними дронами.

Раніше країна-агресор застосовувала тактику масованих ударів БПЛА по житлових кварталах мирних міст України.

Припинення вогню та удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше експерт розповів про нову тактику атак РФ. Владислав Селезньов попередив про небезпеку масованих атак ударних дронів РФ по Україні.

Нещодавно Главред писав про те, що радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко пояснив, чому лідер США розлютився на Путіна. За його словами, Трамп незадоволений тим, що немає результатів у питанні припинення вогню в Україні.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму припинення вогню, оскільки Україна нібито порушує мораторій на удари по енергетичних об'єктах.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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