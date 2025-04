Сили оборони України просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

Важливо:

Українська армія досягла успіху на фронті - ЗСУ зуміли просунутися на Торецькому напрямку Донецької області.

Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 30 березня, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Уточнюється, що судячи з опублікованих знімків, Сили оборони України нещодавно незначно просунулися на південний захід від Торецька - в районі Олександрополя Донецької області.

Водночас зазначається, що окупанти РФ нещодавно просунулися в напрямку Курахового, що підтверджують геолокаційні кадри. Також ворожі сили нещодавно просунулися в напрямку Великої Новосілки.

Крім того, в ISW розповіли, що окупанти нещодавно просунулися вздовж кордону між Сумською та Курською областями на тлі постійних спроб Росії витіснити українські війська з Курської області.

Також росіяни нещодавно захопили Веселівку Сумської області та просунулися вперед у центральній частині Гоголівки Курської області.

Водночас російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри вказують на просування ворога вздовж траси Р-79 Куп'янськ - Дворічна і в полях на північний схід від Кіндрашівки.

У ISW також уточнили, що росіяни нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Окупанти провели наступальні операції на північний схід від Лиману.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.