Сили оборони України просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

Важливо:
- ЗСУ зуміли просунутися на Торецькому напрямку Донецької області
- Окупанти РФ нещодавно просунулися на кількох напрямках
Українська армія досягла успіху на фронті - ЗСУ зуміли просунутися на Торецькому напрямку Донецької області.
Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 30 березня, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).
Уточнюється, що судячи з опублікованих знімків, Сили оборони України нещодавно незначно просунулися на південний захід від Торецька - в районі Олександрополя Донецької області.
Водночас зазначається, що окупанти РФ нещодавно просунулися в напрямку Курахового, що підтверджують геолокаційні кадри. Також ворожі сили нещодавно просунулися в напрямку Великої Новосілки.
Крім того, в ISW розповіли, що окупанти нещодавно просунулися вздовж кордону між Сумською та Курською областями на тлі постійних спроб Росії витіснити українські війська з Курської області.
Також росіяни нещодавно захопили Веселівку Сумської області та просунулися вперед у центральній частині Гоголівки Курської області.
Водночас російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри вказують на просування ворога вздовж траси Р-79 Куп'янськ - Дворічна і в полях на північний схід від Кіндрашівки.
У ISW також уточнили, що росіяни нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Окупанти провели наступальні операції на північний схід від Лиману.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.
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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
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