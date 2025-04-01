Сили оборони України просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

Окупанти РФ нещодавно просунулися на фронті відразу на кількох напрямках.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Командування ОС

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ЗСУ зуміли просунутися на Торецькому напрямку Донецької області

Окупанти РФ нещодавно просунулися на кількох напрямках

Українська армія досягла успіху на фронті - ЗСУ зуміли просунутися на Торецькому напрямку Донецької області.

Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 30 березня, йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Уточнюється, що судячи з опублікованих знімків, Сили оборони України нещодавно незначно просунулися на південний захід від Торецька - в районі Олександрополя Донецької області.

/ understandingwar

Водночас зазначається, що окупанти РФ нещодавно просунулися в напрямку Курахового, що підтверджують геолокаційні кадри. Також ворожі сили нещодавно просунулися в напрямку Великої Новосілки.

Крім того, в ISW розповіли, що окупанти нещодавно просунулися вздовж кордону між Сумською та Курською областями на тлі постійних спроб Росії витіснити українські війська з Курської області.

Також росіяни нещодавно захопили Веселівку Сумської області та просунулися вперед у центральній частині Гоголівки Курської області.

Водночас російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри вказують на просування ворога вздовж траси Р-79 Куп'янськ - Дворічна і в полях на північний схід від Кіндрашівки.

/ Главред

У ISW також уточнили, що росіяни нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Окупанти провели наступальні операції на північний схід від Лиману.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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