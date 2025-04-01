В Австрії бус з українцями протаранив вантажівку: 10 постраждалих і загиблих

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- Бус і вантажівка зіткнулися лоб у лоб, у результаті загинули четверо людей
- Вантажівка виїжджала з парковки, коли з нею зіткнувся мікроавтобус
В Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом, який перевозив українців - унаслідок цього є жертви та постраждалі.
ДТП сталася 1 квітня вранці на автобані біля Зеебенштайна в напрямку Відня, передає ORF.
Уточнюється, що мікроавтобус і вантажівка зіткнулися лоб у лоб. Унаслідок аварії загинули чотири людини, ще шестеро постраждали, з них четверо - серйозно.
За даними правоохоронців, деякі пасажири мікроавтобуса виявилися заблокованими, тому їх довелося звільняти за допомогою спеціального обладнання.
У поліції пояснили, що вантажівка, ймовірно, виїжджала з парковки, коли з нею зіткнувся мікроавтобус.
Подробиці ДТП з українцями в Австрії
Австрійські поліцейські додали, що в мікроавтобусі перебували громадяни України. При цьому представник поліції уточнив, що не йдеться про контрабанду або погоню.
У повідомленні уточнюється, що всіх постраждалих доправили в лікарню, а в операції було задіяно три вертольоти, три бригади швидкої медичної допомоги, дев'ять рятувальних машин і дев'ять пожежних автомобілів.
Нагадаємо, раніше автобус із пасажирами потрапив у смертельну аварію, зіткнувшись із фурою у Львівській області. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич заявив, що в автобусі перебували військові, водій від отриманих травм загинув на місці.
Як повідомляв раніше Главред, раніше мікроавтобус з українцями, який прямував до Варшави, потрапив у ДТП біля міста Познань. Унаслідок аварії 62-річний водій-українець загинув на місці, а всіх пасажирів госпіталізували в лікарню.
Раніше повідомлялося, що в Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував за маршрутом Кишинів-Київ, у ньому перебувало 19 осіб. Автобус зіткнувся з легковим автомобілем, водій і пасажирка якого загинули.
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Причини ДТП - що відомо
Дослідження, як пише Вікіпедія, проведене 1985 року К. Румаром з використанням британських та американських звітів про зіткнення як даних, показало, що:
- 57 % аварій були викликані суто чинниками водія,
- 27 % — сукупними факторами дороги і водія,
- 6 % — сукупними чинниками транспортного засобу і водія,
- 3 % - винятково факторами дороги,
- 3 % — сукупними показниками дороги, водія і транспортних засобів,
- 2 % суто факторами транспортного засобу
- 1 % сукупними чинниками дороги і транспортного засобу.
Зниження наслідків нівечень в аваріях, є більш важливим, ніж зменшення захворюваності, а розмежування захворюваності за широкими категоріями причин, вводить в оману щодо зменшення серйозних ушкоджень.
Видозміни транспортних засобів і доріг, як правило, більш дієві, ніж спроби змінити поведінку, за винятком певних законів, таких як обов'язкове використання пасків безпеки, мотоциклетних шоломів і поступове ліцензування підлітків.
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