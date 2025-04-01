Угода про надра України: Сибіга розповів про нову пропозицію Вашингтона

Україна отримала новий текст так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони.

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Андрій Сибіга розповів про консультації зі США / Колаж: Главред, фото: МЗС України, УНІАН

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У МЗС отримали новий текст угоди щодо мінеральних ресурсів

Україна була готова підписати раніше напрацьовану угоду

Україна налаштована працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про корисні копалини для підписання, заявив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Я підтверджую, що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст так званої угоди про мінеральні ресурси від американської сторони", - сказав Сибіга на прес-конференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві у вівторок.

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Сибіга наголосив, що українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду, і зараз Київ отримав "пропозицію на розвиток, і, відповідно, новий текст угоди".

"У нас є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур. Підтверджую, що ми почали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Відбувся вже один раунд цих консультацій", - повідомив глава МЗС.

Він також запевнив, що українська сторона налаштована на укладення документа, який би відповідав національним інтересам як США, так і України.

/ Главред

За словами міністра, Україна вважає, що текст угоди, який передбачатиме подальшу посилену присутність великого американського бізнесу - це також внесок у безпеку інфраструктури в Україні.

"Це завжди важливо, посилення присутності американського бізнесу на території України. Тому цей процес буде продовжуватися, і ми будемо працювати з американськими колегами для досягнення взаємоприйнятного тексту для підписання", - наголосив він.

Раніше Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Зокрема, Трамп пригрозив, що в разі виходу у Зеленського будуть "великі проблеми".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в угоді про корисні копалини вимагають повернення всієї допомоги. В Україні вже опрацьовують робочу версію і формують свою відповідну позицію.

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини в тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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