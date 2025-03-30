Трамп може різко змінити позицію щодо України: названо вирішальний фактор

Угода про копалини між Україною та США може змінити хід переговорів між сторонами та поставити Трампа у складне становище, зазначив аналітик.

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Трамп може змінити позицію щодо України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Про що сказав Коваленко:

Україна не програє через Трампа

Штатам потрібні українські ресурси для протистояння з Китаєм

Україна може використати питання ресурсів для тиску на Трампа

Майбутня політика Дональда Трампа щодо України залишається предметом дискусій, проте стратегічна важливість нашої країни для США у сфері рідкісноземельних металів може суттєво вплинути на його рішення. Попри те, що головним пріоритетом Трампа є економічна війна з Китаєм, Україна відіграє ключову роль у забезпеченні американської промисловості цінними ресурсами. Про це під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Україна через Трампа не програє, я все-таки оптиміст у цьому питанні і вірю в нашу перемогу", - сказав він.

За його словами, Трамп зосереджений на майбутній економічній війні з Китаєм і розглядає Україну як другорядне питання. Однак війна в Україні привертає значну увагу, і це питання потребує вирішення. Трамп прагнув би швидко його закрити, але це навряд чи йому вдасться.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Важливим фактором, на думку експерта, є угода про рідкісноземельні метали. Китай наразі залишається головним постачальником цих ресурсів для американських високотехнологічних компаній. Якщо економічне протистояння з Пекіном посилиться, США можуть втратити доступ до критично важливих матеріалів, що призведе до зупинки підприємств.

"Тому Штатам необхідна диверсифікація. І Україна - це єдина країна, яка пішла на угоду такого плану, яка може в перспективі допомогти Штатам у цьому", - підкреслив він.

Коваленко наголошує, що, з одного боку, Україна для Трампа не є пріоритетом, адже він зосереджений на боротьбі з Китаєм. З іншого боку, без українських рідкісноземельних металів він ризикує програти цю війну. Це ставить Трампа у складне становище, а Україні дає важіль впливу. Аналітик вважає, що укладена угода щодо рідкісноземельних металів фактично створює можливість для України використовувати цей фактор у переговорах з адміністрацією Трампа.

"Другий крок тут - це банальний шантаж: не хочеш - не треба, починай так війну з Пекіном. Ми поки вирішуємо проблему з окупантами - обнуляємо їх, а Штати нехай з'ясовують стосунки з Китаєм, і подивимося, як цей процес піде. А ми дуже швидко побачимо занепад високотехнологічних підприємств США. І тоді каміння посиплеться саме на голову Трампа, а також це стане великим мінусом для Республіканської партії", - резюмував аналітик.

Що передбачає рамкова угода між Україною та США щодо корисних копалин / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надавали українській стороні розвідувальні дані, допомагали у стратегічному плануванні та забезпечували сучасними технологіями. Проте реальні масштаби цієї співпраці залишалися непублічними, пише New York Times (NYT).

Протягом усієї війни значні державні витрати на військові потреби підтримували російське виробництво та пом’якшували вплив західних санкцій. Як наслідок, економіка РФ стала залежною від війни – з точки зору зайнятості, зарплат і зростання. Відмова від цього військового підживлення після укладання мирної угоди несе економічні ризики для Кремля, зазначає The Wall Street Journal.

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонувала Україні кілька варіантів угоди щодо корисних копалин, однак усі вони містили неприйнятні для Києва умови. Український журналіст Віталій Портников вважає, що такі проєкти США свідомо висувають, аби перекласти відповідальність за відсутність мирних домовленостей на Україну, а не на Росію як країну-агресора.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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