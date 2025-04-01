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Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня

Юрій Берендій
1 квітня 2025, 16:15
704
З 1 квітня в Україні набувають чинності нові зміни, що стосуються військового обліку, отримання документів за кордоном та відстрочок від мобілізації.
Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня
Мобілізація 2025 - кого мобілізують у квітні та хто втратить відстрочку / Колаж: Главред

Ви дізнаєтесь:

  • Яким громадянам України більше не потрібно пред’являти військово-облікові документ
  • Хто втратить відстрочку з 1 квітня
  • Хто може отримати онлайн відстрочку в Резерв+

З 1 квітня в Україні набувають чинності важливі зміни, що спрощують отримання документів і проходження військово-лікарських комісій. Зокрема, чоловікам віком 18–60 років, які перебувають за кордоном, більше не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта. Також відбувається повна цифровізація військово-лікарських комісій (ВЛК), що дозволить отримувати рішення про придатність або непридатність до військової служби в електронному форматі.

Главред з’ясував детальніше, які зміни очікують українців із 1 квітня.

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Уряд спростив процедуру оформлення паспорта за кордоном – показувати військово-обліковий документ не потрібно

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за дорученням президента України Володимира Зеленського триває вдосконалення надання послуг для українців за кордоном.

Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки даних про призовників, військовозобов’язаних і резервістів, що, зокрема, впливає на процедуру оформлення паспортних документів.

"Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон", - повідомили в МВС.

Як зазначили в МВС, співробітники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. За відсутності даних їх вноситимуть автоматично, а чоловіки одразу братимуться на облік із формуванням військово-облікового документа в електронному вигляді — без проходження медкомісії. Після цього заявник у встановлені терміни отримає свій документ.

"Тисячі наших громадян, які вимушено опинилися за межами України, зможуть оформити чи оновити паспорт. Це спрощує доступ до правомірного перебування за кордоном, роботи, навчання та користування послугами, а також дозволяє зберігати зв’язок із державою", — повідомив у Facebook міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Нові правила бронювання - хто втратить відстрочку з 1 квітня

З 1 квітня всі бронювання, оформлені за старими правилами, втрачають чинність. Надалі продовжити бронювання працівників зможуть лише ті компанії, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня", – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Кому показувати військово-облікові документи більше не потрібно: що змінилось з 1 квітня
Нові правила для бронювання в Україні / Інфографіка: Главред

Зміни з 1 квітня:

  • Усі бронювання, оформлені за старими правилами, втратять чинність.
  • Відновиться стандартний 72-годинний розгляд заяв на бронювання працівників критично важливих підприємств.
  • Бронювання стане доступним лише для підприємств, які підтвердили статус критичності за оновленими вимогами.

Як отримати відстрочку від мобілізації після 1 квітня:

  • Оновити статус критичності компанії відповідно до нової процедури.
  • Після підтвердження статусу повторно подати заявку на бронювання працівників.
  • За наявності активного бронювання спочатку його потрібно анулювати, а потім оформити повторно.

Подання заявки на бронювання через портал "Дія":

  • Авторизуватися на платформі "Дія".
  • Обрати послугу "Бронювання працівників" і натиснути "Подати заяву".
  • Заповнити дані працівників.
  • Підтвердити рівень заробітної плати співробітників.
  • Перевірити заявку та підписати її (керівником або уповноваженою особою).
  • Очікувати результат – відповідь надійде на електронну пошту та в особистий кабінет "Дія".

Підтверджене бронювання відображатиметься в застосунку "Резерв+". Якщо бронювання оформлене після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме до 1 року.

В Мінекономіки наголосили, що усі бронювання здійснюються лише в електронному форматі через "Дію". Паперові документи чи накази більше не потрібні.

Кого можуть мобілізувати у квітні

Мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені до 9 травня 2025 року. З 1 квітня можуть мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо вони не виключені з обліку за станом здоров’я та мають військовий досвід, а також тих, хто придатний або обмежено придатний, незалежно від досвіду служби.

Особи, які були зняті з військового обліку, але визнані придатними або обмежено придатними, також можуть бути мобілізовані за рішенням ВЛК.

Обмежено придатні повинні до 6 червня 2025 року повторно пройти військово-лікарську комісію, щоб отримати статус придатності чи непридатності до служби.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Які є ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Добровільно мобілізуватися до ЗСУ можуть жінки до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров’я, призовники 18–25 років, які не проходили строкову службу, а також люди з інвалідністю та ті, хто має відстрочку через сімейні обставини.

Нові правила проходження ВЛК – як записатись на ВЛК через електронний кабінет

З 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет військово-лікарських комісій, і висновки щодо придатності чи непридатності до служби оформлюватимуться виключно в цифровому форматі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами запуск електронного кабінету для працівників ВЛК дозволить оформлювати всі рішення без паперових постанов, адже інформація автоматично надсилатиметься до реєстру "Оберіг". Це позбавить необхідності особисто подавати документи через ТЦК.

"В рамках другого етапу реформи ми запускаємо анонімізацію, наші громадяни будуть проходити медичний огляд в будь-якому цивільному медзакладі, де людині зручно. Це буде виглядати як регулярний check up для людини. Не буде нічого надлишкового і не буде пов'язано ані з походом до ТЦК, ані з походом на ВЛК", - зауважила заступниця глави Міноборони.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації пояснила, що медичні дані передаватимуться до Міністерства оборони в анонімному форматі для обробки.

Вона зазначила, що лікарі, які аналізуватимуть ці дані, не матимуть доступу до персональної інформації пацієнтів і не зможуть ідентифікувати осіб, яким визначають придатність або непридатність до служби.

Також вона підкреслила, що цифровізація процесу роботи військово-лікарських комісій (ВЛК) сприятиме зниженню корупційних ризиків і зробить систему більш зручною для громадян.

Нагадаємо, що в Україні триває реформа ВЛК, і з 1 квітня розпочинається новий етап, який передбачає обов’язкове оформлення висновків комісій в електронному вигляді.

Хто може отримати онлайн відстрочку в Резерв+

Люди з інвалідністю, чиї дані внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), можуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Функція оформлення онлайн-відстрочки стала доступною для ширшого кола осіб з інвалідністю. Тепер нею можуть скористатися всі, чиї дані внесені до ЄІССС, а не лише ті, хто має пенсійне посвідчення, що підтверджує отримання пенсії по інвалідності.

Раніше цей сервіс працював завдяки обміну інформацією з Пенсійним фондом України, а тепер до цього процесу долучилося і Міністерство соціальної політики.

Як подати заявку:

  • Авторизуйтеся у застосунку Резерв+ та натисніть на три крапки на головному екрані.
  • Оберіть "Подати запит на відстрочку", а потім категорію "Людина з інвалідністю".
  • Надішліть запит та очікуйте сповіщення з результатом.

Якщо дані відсутні в реєстрі, можна перевірте їх у особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики, авторизувавшись через КЕП, BankID або Дія.Підпис.

Якщо інвалідність встановлена після 1 січня 2025 року на підставі рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) та дані не відображаються, слід перевірити їх коректність у рішенні команди.

Якщо інвалідність встановлена до 1 січня 2025 року, а інформація в кабінеті відсутня або некоректна, але у вас є документ, виданий МСЕК, можна:

  • скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю, подати заяву на реєстрацію та завантажити скан-копію виписки з акту огляду або іншого документа від МСЕК;
  • звернутися до найближчого підрозділу соціального захисту з оригіналом документа для внесення даних у реєстр.

Якщо громадянин раніше не отримував соціальної підтримки, також можна подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю, додавши скан-копії відповідних документів.

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