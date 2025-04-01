Трамп відповів на ідею Путіна про 'тимчасове управління під егідою ООН' в Україні

Коротко:
- Трамп відкинув ідею про "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні
- У Держдепі заявили, що Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ
Президент США Дональд Трамп висловився проти ідеї російського диктатора Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн.
Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс під час брифінгу, повідомляє "Суспільне". Брюс наголосила, що адміністрація Трампа працює над тим, щоб повністю припинити вогонь в Україні, а також "над переговорами сторін для остаточного і тривалого врегулювання".
Також вона додала, що США докладають зусиль, щоб привести за стіл переговорів Україну і країну-агресорку Росію.
"Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ", – наголосила речниця Держдепу.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін запропонував обговорити введення в Україні тимчасового управління під егідою Організації Об’єднаних Націй та низки країн, щоб провести вибори.
Переговори щодо припинення вогню – останні новини
Як повідомляв раніше Главред, президент України Володимир Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним. Президент України заявив, що блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна.
Раніше повідомлялося, що РФ буде звертатись до ООН щодо територій України – дипломат попередив про загрозу. Росія може звернутись до Радбезу ООН щодо визнання тимчасово окупованих територій України своїми, якщо переговорний процес не зміниться, зазначив Чалий.
В ОП і Білому домі різко відповіли на заяву Путіна про Україну. Російський диктатор захотів, щоб в Україні було запроваджено "тимчасове управління під егідою ООН".
агадаємо, Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля. Володимир Путін знаходить причини, щоб не закінчувати війну, наголосив Володимир Зеленський.
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