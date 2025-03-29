Нові правила відстрочки: які категорії громадян зможуть уникнути мобілізації

В Міноборони пояснили, як працюватиме новий функціонал в "Резерв+".

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МОУ спрощує процедуру відстрочок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключове:

Катерина Черногоренко анонсувала зміни в мобілізації.

У "Резерв+" додадуть нові відстрочки.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко оголосила про запровадження нових видів відстрочок від мобілізації, які можна буде оформити через додаток "Резерв+". Про це Черногоренко повідомила у Facebook.

Ці зміни набудуть чинності до 8 травня і значно полегшать процедуру для громадян із хворобами та тих, хто виховує дітей. За словами посадовиці, тепер не доведеться збирати стоси паперів чи вистоювати в чергах.

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Черногоренко наголосила, що команда прагне інтегрувати всі види відстрочок у додаток. Вона зазначила, що цей процес складний і багаторівневий, однак розробники активно працюють, щоб він запрацював вчасно.

Які нові відстрочки з’являться у "Резерв+" після 8 травня:

Для військовозобов'язаних, які тимчасово непридатні до служби (через хвороби, що потребують лікування) строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення необхідний висновок військово-лікарської комісії. Для осіб, у яких чоловік чи дружина перебувають у ЗСУ, а також є діти до 18 років, що потребують догляду.

Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Черногоренко підкреслила, що команда розробників прискорює роботу, щоб поступово додавати нові функції. Важливим етапом є налаштування доступу до реєстрів, обмін даними та оптимізація процесу оформлення відстрочок.

"Розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет", — написала вона.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 5 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 9 травня 2025 року. Як висновок, на такий самий термін продовжено і воєнний стан.

Своєю чергою секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив, чи продовжиться мобілізація в період припинення вогню.

Водночас у Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію. Зниження призовного віку - не розв'язання проблеми, вважає військовослужбовець із позивним Мося.

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Хто така Катерина Черногоренко? Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік). В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів. З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах). 27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

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