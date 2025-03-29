Нові правила відстрочки: які категорії громадян зможуть уникнути мобілізації

Ключове:
- Катерина Черногоренко анонсувала зміни в мобілізації.
- У "Резерв+" додадуть нові відстрочки.
Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко оголосила про запровадження нових видів відстрочок від мобілізації, які можна буде оформити через додаток "Резерв+". Про це Черногоренко повідомила у Facebook.
Ці зміни набудуть чинності до 8 травня і значно полегшать процедуру для громадян із хворобами та тих, хто виховує дітей. За словами посадовиці, тепер не доведеться збирати стоси паперів чи вистоювати в чергах.
Черногоренко наголосила, що команда прагне інтегрувати всі види відстрочок у додаток. Вона зазначила, що цей процес складний і багаторівневий, однак розробники активно працюють, щоб він запрацював вчасно.
Які нові відстрочки з’являться у "Резерв+" після 8 травня:
- Для військовозобов'язаних, які тимчасово непридатні до служби (через хвороби, що потребують лікування) строком від 6 до 12 місяців. Для оформлення необхідний висновок військово-лікарської комісії.
- Для осіб, у яких чоловік чи дружина перебувають у ЗСУ, а також є діти до 18 років, що потребують догляду.
Черногоренко підкреслила, що команда розробників прискорює роботу, щоб поступово додавати нові функції. Важливим етапом є налаштування доступу до реєстрів, обмін даними та оптимізація процесу оформлення відстрочок.
"Розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет", — написала вона.
Мобілізація в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 5 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 9 травня 2025 року. Як висновок, на такий самий термін продовжено і воєнний стан.
Своєю чергою секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко пояснив, чи продовжиться мобілізація в період припинення вогню.
Водночас у Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію. Зниження призовного віку - не розв'язання проблеми, вважає військовослужбовець із позивним Мося.
Більше новин про Резерв+:
- Трансформація "Резерв+": щоб стати на облік, не доведеться йти в ТЦК - Міноборони
- Оформлення відстрочки через Резерв+ тимчасово недоступне - Міноборони
- Обмежено придатні можуть опинитися в розшуку в "Резерв+" після 4 лютого
Хто така Катерина Черногоренко?
Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік).
В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів.
З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).
27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.
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