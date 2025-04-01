'Я хочу, щоб Путін уклав угоду': Трамп поставив Росії умову і пригрозив наслідками

США можуть запровадити проти Росії вторинні санкції, якщо Путін "не впорається зі своєю роботою".

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Трамп пригрозив Росії новими санкціями/ колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

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Трамп заявив, що США можуть запровадити проти РФ вторинні санкції

Це станеться, якщо Путін "не впорається зі своєю роботою"

За словами Трампа, він хоче, щоб Путін уклав угоду й зупинив вбивства

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не виключає можливості запровадження вторинних санкцій проти країни-агресорки Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін "не впорається зі своєю роботою".

Проте водночас Трамп додав: він переконаний, що глава Кремля виконає свою частину угоди. Про це американський президент сказав під час зустрічі з журналістами в Білому домі, повідомляє CNN.

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"Я хочу, щоби він (Путін – ред.) уклав угоду, аби ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я не хочу вводити вторинні тарифи проти його нафти, але думаю, що я вчинив би так, якби вважав, що Путін не справляється зі своєю роботою", – сказав Трамп у відповідь на запитання журналістів про можливість посилення санкційного тиску на Росію.

Трамп вважає, що Путін "виконає свою частину угоди". Водночас американський президент зазначив, що й українська сторона повинна виконати свою частину. В контексті цього він сказав, що президент України Володимир Зеленський "намагається переглянути угоду про рідкісноземельні копалини". Проте при цьому Трамп не згадав, що Сполучені Штати в останній момент запропонували зовсім інший варіант домовленостей.

Переговори про режим припинення вогню в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню. Путін ігнорує американську пропозицію про безумовне припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що Україна назвала чотири "вимоги" Росії. Країна-окупант РФ готується до наступної фази знищення державності України. Кремль прагне обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу з боку партнерів, а також заблокувати інтеграцію Києва до НАТО. Риторика Москви досягла рівня ескалації, який був перед початком повномасштабної війни, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн" щодо припинення вогню в Україні. Трамп вкотре заявив, що давно та добре знає Путіна, і що впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Також повідомлялося, що Трампу запропонували дату припинення вогню в Україні – у ЗМІ розкрили "дедлайн". Президент Фінляндії зазначив, що Трамп стає все більш нетерплячим щодо дій Росії.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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