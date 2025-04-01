Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Я хочу, щоб Путін уклав угоду": Трамп поставив Росії умову і пригрозив наслідками

Альона Вороніна
1 квітня 2025, 07:44оновлено 1 квітня, 08:39
241
США можуть запровадити проти Росії вторинні санкції, якщо Путін "не впорається зі своєю роботою".
'Я хочу, щоб Путін уклав угоду': Трамп поставив Росії умову і пригрозив наслідками
Трамп пригрозив Росії новими санкціями/ колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Коротко:

  • Трамп заявив, що США можуть запровадити проти РФ вторинні санкції
  • Це станеться, якщо Путін "не впорається зі своєю роботою"
  • За словами Трампа, він хоче, щоб Путін уклав угоду й зупинив вбивства

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не виключає можливості запровадження вторинних санкцій проти країни-агресорки Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін "не впорається зі своєю роботою".

Проте водночас Трамп додав: він переконаний, що глава Кремля виконає свою частину угоди. Про це американський президент сказав під час зустрічі з журналістами в Білому домі, повідомляє CNN.

відео дня

"Я хочу, щоби він (Путін – ред.) уклав угоду, аби ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я не хочу вводити вторинні тарифи проти його нафти, але думаю, що я вчинив би так, якби вважав, що Путін не справляється зі своєю роботою", – сказав Трамп у відповідь на запитання журналістів про можливість посилення санкційного тиску на Росію.

Трамп вважає, що Путін "виконає свою частину угоди". Водночас американський президент зазначив, що й українська сторона повинна виконати свою частину. В контексті цього він сказав, що президент України Володимир Зеленський "намагається переглянути угоду про рідкісноземельні копалини". Проте при цьому Трамп не згадав, що Сполучені Штати в останній момент запропонували зовсім інший варіант домовленостей.

Переговори про режим припинення вогню в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню. Путін ігнорує американську пропозицію про безумовне припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що Україна назвала чотири "вимоги" Росії. Країна-окупант РФ готується до наступної фази знищення державності України. Кремль прагне обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу з боку партнерів, а також заблокувати інтеграцію Києва до НАТО. Риторика Москви досягла рівня ескалації, який був перед початком повномасштабної війни, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн" щодо припинення вогню в Україні. Трамп вкотре заявив, що давно та добре знає Путіна, і що впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Також повідомлялося, що Трампу запропонували дату припинення вогню в Україні – у ЗМІ розкрили "дедлайн". Президент Фінляндії зазначив, що Трамп стає все більш нетерплячим щодо дій Росії.

Читайте також:

Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії санкції війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін санкції проти Росії новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Війна швидко не закінчиться, навіть якщо Путін помре: Коваленко назвав причину

Війна швидко не закінчиться, навіть якщо Путін помре: Коваленко назвав причину

08:47Україна
Сили оборони України просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

Сили оборони України просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

08:20Україна
"Я хочу, щоб Путін уклав угоду": Трамп поставив Росії умову і пригрозив наслідками

"Я хочу, щоб Путін уклав угоду": Трамп поставив Росії умову і пригрозив наслідками

07:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
Заморозки і сніг накриють Україну: у яких областях вдарить зимова погода

Заморозки і сніг накриють Україну: у яких областях вдарить зимова погода

На Великдень буде доступний усім: в Україні стрімко дешевшає популярний продукт

На Великдень буде доступний усім: в Україні стрімко дешевшає популярний продукт

Ціна різко рвонула вверх: популярний в Україні продукт подорожчав на 11%

Ціна різко рвонула вверх: популярний в Україні продукт подорожчав на 11%

Сніг буде не лише в Карпатах: названо дату різкого похолодання

Сніг буде не лише в Карпатах: названо дату різкого похолодання

Карта Deep State онлайн за 1 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

Війна швидко не закінчиться, навіть якщо Путін помре: Коваленко назвав причинуВідео

08:20

Сили оборони України просунулися на сході: в ISW назвали напрямок

08:17

"Мене понесло": дружина Євгена Кошового заговорила про розлучення та сварки у шлюбі

08:10

Чому стаття про можливі вибори у липні - фігня, яка є фальшивою сенсацієюПогляд

Російський наступ у квітні-травні: Жданов – про те, як Путін водить Трампа за нісРосійський наступ у квітні-травні: Жданов – про те, як Путін водить Трампа за ніс
07:44

"Я хочу, щоб Путін уклав угоду": Трамп поставив Росії умову і пригрозив наслідками

06:51

Трамп відповів на ідею Путіна про "тимчасове управління під егідою ООН" в Україні

06:15

Найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря: названо дату

06:10

Чому Трамп усім погрожує?Погляд

Реклама
05:57

Гороскоп на завтра 2 квітня: Ракам - сюрприз, Водоліям - несподіваний подарунок

05:50

Оптична ілюзія: знайдіть птаха, що сховався в спальні, за 7 секунд

05:00

РФ готується до наступу найближчим часом: експерт назвав напрямокВідео

04:30

Водіїв закликали не ігнорувати білий дим з вихлопної труби: у чому причина

04:01

Видно навіть з космосу: чому в Австралії червона земля

03:30

Чим відрізняються 2 дідусі: треба мати "зір орла", щоб помітити відповідь за 31 секунду

03:22

Чи буде Брянська область наступною: експерт розповів про розширення буферної зони

03:03

Мобілізація "буде божевільною": в Держдумі РФ готують жорстке рішення для росіян

02:00

Чому не можна відмовляти собакам у вилизуванні: що станеться, якщо їм заборонити

01:52

Урожай будете збирати відрами, якщо посадити помідори поруч з однією рослиною

01:30

"Стрибнула з вікна й побігла": 17-річна донька Євгена Кошового тікала з дому

Реклама
01:01

Ворог наближається впритул до позицій ЗСУ на важливому напрямку - DeepState

00:20

"Я буду здивований": Кондратюк оцінив шанси Ziferblat на перемогу на ЄвробаченніВідео

00:15

Гороскоп на квітень 2025: один знак зодіаку набереться сміливості змінити своє життя

31 березня, понеділок
23:59

Найгірші сторони людини за знаком зодіаку: які демони сидять у кожному з нас

23:46

Трамп незадоволений як Зеленським, так і Путіним: що сказали у Білому домі

23:22

Повернулася після важкої хвороби: Ірина Білик звернулася до шанувальників

23:06

Чи зможе Україна відбити новий наступ Росії на фронті: названо важливий нюанс

22:52

Військові України та Британії зустрінуться для підготовки контингентів - Зеленський

22:50

РФ хоче запускати одночасно по Україні 500 "Шахедів": коли чекати навалу дронів

22:36

Погана новина для багатьох: названо найгіршу та найкращу позу для снуВідео

22:29

Подольська публічно розповіла про розрив із путіністом Пресняковим - деталі

22:14

Лідер популярного рок-гурту вступив до ЗСУ: "Коли повернусь - не знаю"

22:00

Новий наступ Росії та ультиматум Путіну: головні новини України (дайджест)

21:58

Росія готує наступ на дві області: Жданов назвав головну ціль ворога

21:50

"Стоїмо в молитвах": Овсієнко показалася на людях після свого зникнення

21:40

По всій Україні можуть з'явитися графіки подачі води: причина дуже серйознаВідео

21:28

Як зробити чудодійне добриво з яєчної шкарлупи: декілька простих кроків

20:51

"Єдина людина у світі": у Фінляндії назвали імʼя посередника між Україною та РФ

20:36

54 000 гривень за чхання: водіїв попередили про дивні, але "круглі" штрафи

19:55

Дзеркало заднього виду має приховану кнопку: про неї знають лише 5% водіїв

Реклама
19:52

Як не переплачувати за світло: у ДТЕК розкрили головний секрет економії

19:37

Сніг буде не лише в Карпатах: названо дату різкого похолодання

19:26

Українців з квітня можуть оштрафувати на 5 тисяч: за що та кого каратимуть

19:25

Феєрія любові та щастя: які знаки піймають удачу за хвіст на початку квітня

19:12

Яким має бути мир з Росією: Зеленський зробив важливу заяву про кінець війни

19:11

Зірка "Скаженого весілля" розкрила правду про Юрія Горбунова поза камерами

19:10

Як готується РФ до нового наступу на Україну?Погляд

19:06

"Вона півгодини називала мене повним ідіотом": скандал між Фіцо і главою ЄврокомісіїВідео

19:01

Трамп розлютився на Путіна: у Кремлі відреагували на різкі заяви лідера США

18:53

Ціни на борщовий набір злетіли: популярні овочі зросли у вартості

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти