'Україна нікому нічого не винна': названо важливу умову договору про копалини

Текст угоди про рідкоземельні метали вже погоджено, це хороша робота української дипломатії, вважає Тарас Загородній.

https://glavred.net/politics/ukraina-nikomu-nichego-ne-dolzhna-nazvano-vazhnoe-uslovie-dogovora-ob-iskopaemyh-10644806.html Посилання скопійоване

Угоду про рідкоземельні метали буде підписано - Загородній / Колаж: Главред

Що сказав Загородній:

Київ і Вашингтон підпишуть угоду щодо рідкоземельних металів

Якщо Україна не отримуватиме військову допомогу, то вона нічим США не зобов'язана

Україна і Сполучені Штати все-таки підпишуть угоду про рідкоземельні метали. Текст узгоджено, але в ньому ще буде безліч нюансів. Головна умова договору полягає в тому, що якщо Київ не отримуватиме військову допомогу, то він Вашингтону нічого не винен. Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що угода - хороша робота української дипломатії.

"Текст уже погоджено. Це хороша робота української дипломатії. Українці нарешті навчилися писати договори так, як пише їх Захід - нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Там прописано, по суті, що, якщо немає військової допомоги, то Україна нікому нічого не винна. Це лише договір про наміри. Ми домовилися щось створити, а тепер можемо думати про це років сто. Тому що Україна не погодиться на те, що там написано. Там буде ще безліч нюансів", - зазначив експерт.

Також він зробив прогноз, згідно з яким договір все-таки буде підписано.

"Я думаю, що ця рамкова угода буде підписана, тому що для її підписання не потрібна присутність Зеленського", - підкреслив Тарас Загородній.

Коротко про угоду щодо рідкоземельних металів / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Загородній оцінив угоду щодо корисних копалин:

Угода про рідкоземельні метали - що про неї відомо:

Як повідомляв Главред, підписання Україною і США договору про видобуток українських рідкоземельних металів мало відбутися 28 лютого у Вашингтоні. Проте після словесної перепалки між главою Білого дому Дональдом Трампом, президентом Володимиром Зеленським та американським віцепрезидентом Джей Ді Венсом, документ було відкладено.

3 березня Трамп сказав, що угоду щодо рідкоземельних металів усе ще можна підписати. На думку президента США, це "чудова угода для Америки".

4 березня Володимир Зеленський знову підтвердив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини. Також він висловив жаль з приводу того, що сталося в Овальному кабінеті, і закликав Трампа до налагодження відносин.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред