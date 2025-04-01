ГУР уразили два судна росіян в Криму: з'явились деталі зухвалої операції

В Головному управлінні розвідки показали майстерну бойову роботу бійців в тимчасово окупованому Росією Криму.

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В ГУР показали кадри бойової роботи розвідників в Криму / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у повідомленні ГУР МО:

Бійці ГУР уразили десантні катери РФ в Криму

Згодом було уражено російський ЗРК "ТОР-М2"

Українські розвідники продовжують завдавати ударів по ворожих силах у тимчасово окупованому Криму. В Головному управлінні розвідки при Міністерстві оборони України опублікували кадри бойової роботи розвідників по цілях РФ.

Зокрема, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" атакували російські судна в Криму.

відео дня

"Дрони воїнів спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" майстерно ухиляються від ворожих зенітних ракет та вражають десантні катери 02510 БК-16 та "Раптор", - йдеться у повідомленні.

Пізніше українські розвідники також завдали удару по зенітно-ракетному комплексу "ТОР-М2" окупаційних військ.

На відео – кадри бойової роботи українських воїнів у Криму:

Фото: скріншот

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для знищення Кримського мосту недостатньо дронів, які використовуються для ударів по окремих об'єктах у Криму та Росії. Для цього необхідні ракети з бетонобійними боєголовками, як-от певні модифікації ATACMS і Taurus, яких Україна поки що не отримала. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

The New York Times повідомляє, що минулого літа Україна здійснила третю, але невдалу, атаку на Кримський міст. Видання, яке провело масштабне розслідування військової співпраці США та України після повномасштабного вторгнення РФ, зазначає, що під час операції міст було пошкоджено далекобійними ракетами ATACMS.

Тим часом українські партизани успішно зірвали постачання пального для російських окупантів у Запорізькій області. Диверсія, проведена у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму, була спрямована на залізничну інфраструктуру. Як повідомили в русі "АТЕШ", їхні агенти відстежили склад із пальним, після чого здійснили атаку, знищивши релейну шафу.

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Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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