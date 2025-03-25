РФ створила 15 сценаріїв війн до 2045 року: в ГУР розкрили плани Кремля

Шість із 15 сценаріїв військових конфліктів безпосередньо стосуються північної Європи, розповів Вадим Скібіцький.

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Росія розробила 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео, google.com/maps

Ключові тези Скібіцького:

РФ створила 15 сценаріїв військових конфліктів до 2045 року

Шість сценаріїв стосуються північної Європи, чотири — безпосередньо Польщі відео дня

Росія прагне вирішити "українське питання" до 2026 року

Росія розробила 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року. Шість із низ безпосередньо стосуються північної Європи. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, пише Укрінформ.

"Із них є 6, які пов’язані з північною Європою. І... північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це - безпосередньо загроза", - заявив він.

За словами Скібіцького, Росія має чітке розуміння своєї ролі в світі та місця на глобальній арені. Заступник начальника ГУР зазначив, що РФ визначила кілька сценаріїв на 2026-2035 роки з перспективою до 2045 року. У процесі аналізу російські стратеги визначили чотири можливі сценарії розвитку світового порядку.

"Перший - це абсолютне лідерство США, другий - це зростаюча роль Китаю, третій - це багатополярний світ, де РФ вбачає себе теж, і четвертий - це регіоналізація, як вони назвали, по регіонах. По суті, по регіонах... ми це ще і бачимо. І... РФ у цих документах чітко визначила - українське питання має бути завершене до 2026 року. Вони ґрунтуються на тих сценарних аналізах і на тому прогнозі. Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, РФ ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень із США і Китаєм. Вона назавжди залишиться регіональним гравцем на нашому цьому східноєвропейському рівні", - розповів Скібіцький.

Також Скібіцький заявив, що агресія Росії проти України фактично розпочалася не у 2014 році - вона почалася одразу після розпаду СРСР.

"Ви всі пам’ятаєте Крим, Тузлу й інші питання. І... роль нашої держави саме в усвідомленні і нових підходах до організації європейської системи безпеки, по суті, вона неоціненна", - підкреслив він.

Новий напад РФ - новини за темою

Нагадаємо, Росія відпрацювала план нападу на Фінляндію, Норвегію та країни Балтії, прагнучи вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року. За даними джерел в НАТО, напад передбачає масштабну операцію із залученням десятків тисяч солдатів.

Також РФ склала детальні списки цілей для можливої війни з Японією та Південною Кореєю, зокрема 160 об’єктів військової та цивільної інфраструктури — атомні електростанції, мости, заводи та командні пункти. Секретні документи з 2008-2014 років також описують сценарії ударів ракетами Х-101 та перевірки ППО Японії й Південної Кореї.

Як повідомляв Главред, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія може атакувати Євросоюз уже в 2028 році, закликавши Європу збільшити витрати на оборону. У РНБО зазначили, що війна з НАТО можлива через 4–6 років.

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Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

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