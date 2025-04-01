Київстар змінює умови: які пакети та коли зачепить оновлення тарифів

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- Київстар оновлює умови денного пакету та дзвінків за кордон
- Вартість денного пакету становитиме 30 грн/день
З 8 квітня оператор мобільного зв'язку Київстар оновлює умови денного пакету і перелік країн, на які діятимуть тарифні хвилини для дзвінків за кордон у деяких тарифах передплати.
Як повідомили у компанії, у тарифі Максимальний Безлім 2019 тарифні хвилини будуть діяти не лише на інші мобільні мережі України, та на номери Польщі та Італії, але й на номери ще 11 країн: Бельгії, Індії, Іспанії, Канади, Молдови, Німеччини, Норвегії, Румунії, США, Чехії та Швеції.
"У тарифі ТВІЙ Максимум 2023 тарифні хвилини діятимуть для такого ж переліку країн, але для дзвінків на номери Ізраїлю, Китаю та Узбекистану діятимуть стандартні міжнародні тарифи", - йдеться у повідомленні.
Оновлюються умови денного пакету у тарифах LOVE UA База, LOVE UA Світло 2023 та Максимальний Безлім 2019. У них оплата за день знімається тільки, якщо абонент пропустив основну оплату тарифу. У такому випадку людина отримає до кінця доби безлім інтернет без обмеження швидкості та безлім дзвінки у мережі Київстар.
"Якщо ваш тариф діє у країнах, де доступна послуга Роумінг як вдома, у денному пакеті ви отримаєте безлімітні дзвінки на Київстар та усі вхідні, а безлім інтернет працюватиме на швидкості до 0,8 Мбіт/с. Вартість денного пакету становитиме 30 грн/день", - повідомили у Київстарі.
Мобільний зв'язок в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що з 1 квітня оператор зв'язку Vodafone пропонує бізнес-клієнтам оновлену лінійку тарифів Business. Користувачі отримуватимуть більший обсяг послуг, але змушені будуть більще сплачувати за тарифні плани.
Раніше стало відомо, що Київстар оголосив про важливі оновлення у тарифах. З 28 лютого 2025 року змінилися умови послуги "Ми разом", яка дає змогу залишатися на зв’язку навіть без коштів на рахунку.
Напередодні повідомлялося, що компанія lifecell впровадила поступові зміни в умовах своїх тарифних планів. Так, lifecell у лютому-березні підвищив вартість тарифів у середньому на 34%.
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Що відомо про Київстар?
ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні.
12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".
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