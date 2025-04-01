Потужний удар ЗСУ на сході: знищено десятки штурмовиків РФ разом із технікою

Ворожа армія атакувала оборонні укріплення Сил оборони України на кількох напрямках.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 4 ОТБр, 22 ОМБр

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Відбито атаки армії РФ на кількох напрямках

На Покровському напрямку РФ атакує з одиничним застосуванням техніки

Минулої доби, 31 березня 2025 року, ворожа армія атакувала оборонні укріплення Сил оборони України на кількох напрямках, атаки відбито.

У Вовчанську, на Харківському напрямку, втрат позицій не допущено. Противник основні зусилля зосереджував на підтримці боєздатності передових підрозділів - переміщував додатковий особовий склад та евакуював своїх поранених, ідеться в повідомленні пресслужби оперативно-тактичного угруповання військ Хортиця.

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Зазначається, що на Куп'янському напрямку піхотні атаки ворога успішно відбито біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного та Загризового. Противник знову намагається перекидати особовий склад на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення його просування і переміщення.

"На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Надія, Новомихайлівка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина, Колодязі та Торське. Штурмові дії ворога відбиті. Також противник безуспішно вів наступальні дії в Серебрянському лісництві", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

На Сіверському напрямку наші захисники не допустили погіршення тактичного становища біля Івано-Дар'ївки та Білогорівки. Після нанесення вогневого ураження ворог відступив.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках противник проводив штурмові дії різної інтенсивності в районах Предтечиного, Часового Яру та Торецька. Втрат позицій не допущено. У напрямку Олександрополя ворог здійснив атаку із задіянням БМП та МТ-ЛБ. У результаті бою наші захисники знищили ворожу техніку.

"На Покровському напрямку армія агресора продовжує атакувати з поодиноким застосуванням техніки. Наступальні дії різної інтенсивності відбулися в районах Єлизаветівки, Новоукраїнки, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Преображенки, Богданівки, Олексіївки та Андріївки. Для переміщення свого особового складу на передові позиції та в райони зосередження противник активно застосовував дев'ять одиниць бронетехніки та три легкові автомобілі. Внаслідок своєчасного виявлення ворожої техніки наші захисники завдали вогневого ураження. Як результат, втрати противника - 31 військовий, 10 одиниць бронетехніки: знищено три танки та чотири бронемашини, а також дві машини. Ще один ворожий танк пошкоджено. Сили оборони не допустили втрат позицій", - ідеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати наші оборонні порядки в районі Костянтинополя, Розливу і Бурлацького. Атаки успішно відбито.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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