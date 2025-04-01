Потрібні документи і чіткі умови: Плетенчук розповів про перемир’я на морі

Дотримання перемир'я в морі зараз важко оцінити.

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Дотримання перемир’я на морі / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Формалізованого документа, який містить вимоги, межі та умови перемир’я в морі немає

Частина Чорного моря все ще замінована

Україні важливо, щоб припинились обстріли портової інфраструктури

Перемир'я на морі потребує офіційних документів і чітких умов, але їх поки що немає. Про це заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі Новини Live.

За його словами, казати про дотримання перемир'я в морі важко, бо формалізованого документа, який містить вимоги, межі, умови домовленості, не існує.

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"Мусимо дочекатися закінчення процесу перемовин і, відповідно, їхнього юридичного оформлення", — відзначив він.

Плетенчук також додав, що частина Чорного моря все ще замінована, в тому числі українською стороною. Так наша держава намагається захиститися від потенційного вторгнення з боку росіян.

"Розмінування узбережжя триває постійно. І, звісно, мова йде зараз про шляхи морської комунікації, тобто ті маршрути, якими судно заходить і виходить, це, звісно, якірні стоянки й місця завантаження. Тому це процес перманентний. Зараз він відбувається в бойових умовах. Це унікальний досвід українських військових, проте доволі важкий досвід. І, звісно, якщо ситуація безпекова буде краще, то ця робота полегшиться", - наголосив він.

Речник Військово-морських сил зауважив, що також важливим для України результатом перемир'я в морі буде припинення обстрілів портової інфраструктури. Це основна вимога угоди, яка дасть можливість цивільним морякам, цивільному судноплавству працювати, "не озираючись на можливі удари балістикою".

Плетенчук розповів про перемир’я на морі - відео:

Перемир’я на морі - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 23-25 березня 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулися переговори за участю делегацій Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації. Метою цих зустрічей, зокрема, було досягнення домовленостей щодо припинення бойових дій у Чорному морі та забезпечення безпечного судноплавства в регіоні.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що якщо Росія порушить домовленості про морське перемир'я, США повинні відреагувати відповідними заходами.

Водночас, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко заявив, що для того, щоб перемир’я у Чорному морі запрацювало, у тимчасово окупованому Криму не повинно бути російських військових.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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