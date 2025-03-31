Яким має бути мир з Росією: Зеленський зробив важливу заяву про кінець війни

Зеленський наголосив на важливості справедливого миру для України та невідворотності відповідальності для Росії в рамках процесу закінчення війни.

https://glavred.net/war/kakim-dolzhen-byt-mir-s-rossiey-zelenskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-konce-voyny-10651979.html Посилання скопійоване

Зеленський пояснив, яким має бути мир із Росією / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Зеленський:

Україна за результатами мирного процесу прагне отримати гарантії безпеки та тривалий мир

Росія не має уникнути відповідальності за свої злочини

Зафіксовано понад 100 тисяч злочинів через російську агресію

Україна прагне якнайшвидшого завершення війни, проте мир має бути не лише швидким, а й надійним і справедливим. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Бучанському саміті 31 березня, у якому взяли участь спікери парламентів низки країн.

За його словами, Україна хоче завершити війну та отримати гарантії безпеки та тривалий, "гідний" мир.

відео дня

Глава держави пояснив, що під "гідним" миром він має на увазі справедливість та невідворотність покарання для Росії.

"Це означає, що Росія не повинна отримати вигоди чи винагороди від цієї війни і не повинна уникнути справедливої відповідальності за те, що наробила. Не може бути нормалізація зла, тобто просто повернення ставлення, як було до того, що ми всі бачимо зараз, до такої Росії", - наголосив він.

Зеленський також повідомив, що зафіксовано вже понад 100 тисяч воєнних злочинів, скоєних Росією. Водночас значна частина тимчасово окупованих територій залишається недоступною для українських слідчих.

"Там ще тисячі, може десятки тисяч, може сотні тисяч злочинців. І точно десятки тисяч втрат", - сказав він.

За його словами, серед цих злочинів – масові страти військовополонених і мирних жителів, випадки жорстоких катувань та зґвалтувань.

Президент наголосив, що ніхто в Європі не хотів би, щоб їхні діти, не дай Боже, опинилися поряд із тими, хто чинить такі злочини.

Зеленський підкреслив, що санкційний тиск на Росію та міжнародний тиск на агресора необхідні для того, щоб зупинити війну та запобігти поширенню жорстокості.

"Всім це зрозуміло всім, хто не заплющує очі на реальність, не закриває вуха від правди", - наголосив він.

Він нагадав, що трагедія Бучі – це не просто події в Україні, а загроза, яка може повторитися в будь-якій європейській країні, якщо світ не об’єднається заради справедливого покарання Росії за її злочини.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська планують наступ на Запорізькому напрямку, оскільки цей регіон має для них стратегічне значення. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка, Трамп розчарований поведінкою російського лідера Володимира Путіна, оскільки до кінця квітня – коли минає 100 днів його президентської каденції – ситуація з припиненням вогню в Україні не зрушила з місця.

Наразі у світі тривають два паралельні процеси щодо зупинки війни Росії проти України. Перший – спроби Трампа домогтися припинення бойових дій будь-якою ціною. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначає, що американському лідеру неважливо, на яких умовах це відбудеться, головне – зупинити активні бойові дії та залишити війська в окопах без подальших наступальних дій.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред