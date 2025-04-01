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Дощі литимуть майже по всій Україні: у яких областях будуть сильні опади

Альона Вороніна
1 квітня 2025, 12:57
389
У частині областей також буде сильний вітер, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, і знизиться температура повітря.
Дощі литимуть майже по всій Україні: у яких областях будуть сильні опади
Дощі литимуть майже по всій Україні/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 2 квітня
  • Де будуть сильні дощі
  • У яких областях буде сильний вітер зі штормовими поривами

Погода в Україні у середу, 2 квітня, буде дощовою. Дощі – від невеликих до помірних – будуть йти практично повсюди.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Також вона попередила, що очікується сильний вітер, навіть можливі штормові пориви.

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"2-го квітня в Україні практично повсюди дощі, від невеликих до помірних. Хіба що в західних областях в другій половині дня середи опади припиняться. На півночі та заході завтра очікується сильний вітер північних напрямків, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", – зазначила Діденко.

Температура повітря буде високою у східних областях, у південній частині та на Дніпропетровщині – там вдень очікується +14…+19 градусів.

У центральних областях упродовж дня буде +10…+14 градусів, а на Вінниччині лише +7…+11 градусів.

"У західній частині переважно холодно, +9…+12 градусів, проте приємно здивують Волинь та Рівненщина, там буде теплий острівець до +12…+16 градусів. Найхолоднішими очікуються завтра північні області, вдень лише +7…+9 градусів", – повідомила синоптикиня.

Погода в Украине 2 апреля
Погода в Україні 2 квітня/ meteoprog

Погода в Києві 2 квітня

У Києві 2 квітня очікується волога погода з періодичним дощем. Також очікуються рвучкий сильний вітер і низька температура повітря, яка вдень становитиме до +9 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні буде ще сильніше похолодання

Ближче до п'ятниці в прохолодних регіонах потеплішає, проте вже у суботу, 5 квітня, в західних областях, а в неділю, 6 квітня, практично повсюди в Україні пошириться холодна повітряна маса.

"Похолодання на наступному тижні посилиться, супроводжуватиметься ймовірними нічними заморозками, посиленням вітру та мокрим снігом. Прогноз – попередній, потребуватиме уточнення, тому, як завжди, уважно стежимо за щоденним розвитком синоптичної ситуації", – зазначила Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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