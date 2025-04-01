Війна швидко не закінчиться, навіть якщо Путін помре: Коваленко назвав причину

Без Путіна процес закінчення війни зрушиться з мертвої точки, але швидко не рухатиметься.

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Війна швидко не закінчиться, навіть якщо Путін помре, вважає Коваленко/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Основні тези Коваленка:

Навіть після смерті Путіна війна швидко не закінчиться

Люди з оточення російського диктатора не зможуть одразу включити задню

Також російське суспільство не буде до цього готовим

Навіть якщо російського диктатора Володимира Путіна найближчим часом не стане, це не означає, що війна в Україні після цього швидко закінчиться.

Люди з оточення Путіна, які будуть залишатися у керівництві, не зможуть швидко дати задню. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко під час чату на Главреді.

"Якщо уявити, що завтра Путіна не стане, все одно швидко все не вирішиться. Тому що люди з його пулу, які залишатимуться в керівництві, хоч і почнуть гризтися за крісло Путіна, не зможуть одразу включити задню", – сказав Коваленко.

Також, за його словами, російське суспільство для цього не підготовлене.

"І також буде внутрішня конфронтація в російських силових структурах. Тож без Путіна цей процес зрушиться з мертвої точки, але швидко він не піде", – підсумував Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів про перспективи перемир'я та нові можливі операції ЗСУ на території Росії:

Переговори про режим припинення вогню в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню. Путін ігнорує американську пропозицію про безумовне припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що Україна назвала чотири "вимоги" Росії. Країна-окупант РФ готується до наступної фази знищення державності України. Кремль прагне обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу з боку партнерів, а також заблокувати інтеграцію Києва до НАТО. Риторика Москви досягла рівня ескалації, який був перед початком повномасштабної війни, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн" щодо припинення вогню в Україні. Трамп вкотре заявив, що давно та добре знає Путіна, і що впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Також повідомлялося, що Трампу запропонували дату припинення вогню в Україні – у ЗМІ розкрили "дедлайн". Президент Фінляндії зазначив, що Трамп стає все більш нетерплячим щодо дій Росії.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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