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Трибунал Путіна та обіцянка Трампа для України: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
14 травня 2025, 22:00
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Новини України 14 травня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Трибунал Путіна та обіцянка Трампа для України: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 14 травня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, kremlin.ru, Офіс президента України, Сумська ОВА

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Зеленський розповів, на що розраховує після зустрічі з Путіним у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його можлива зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у Туреччині не може бути символічною. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Libération і кільком іншим європейським ЗМІ.

Для посилення тиску на переговорах: в ISW назвали нову тактику РФ на фронті

Незважаючи на великі втрати та сповільнення темпів просування, країна-агресор Росія продовжує нарощувати чисельність своїх військ заради політичної вигоди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

"Україна не виживе": Зеленський висловився про терміни завершення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні не може тривати ще десять років. Однак точні терміни її завершення сказати не може ніхто. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Libération і кільком іншим європейським ЗМІ.

"Нам не відповіли": в ОП розповіли, чи буде Зеленський на переговорах без Путіна

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину незалежно від того, чи з’явиться там лідер РФ Володимир Путін. Неявка Путіна стане чітким міжнародним сигналом, що саме Москва уникає діалогу і не зацікавлена в припиненні війни. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde.

Буданов відкрив карти: для чого Зеленський їде на переговори у Стамбул

Президент України Володимир Зеленський погодився відправитись у Стамбул задля прямих переговорів з кремлівським диктатором Володимиром Путіним з декількох причин.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, перш за все Україні потрібне припинення вогню, щоб зберегти людські життя.

У ЄС погодили жорсткий удар по РФ на тлі ігнорування 30-денного перемир'я - ЗМІ

У середу, 14 травня, посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" та російські компанії. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в X.

"Посли щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій щодо РФ", - зазначив він.

Ціни впадуть вже наприкінці травня: економіст розповів, які продукти подешевшають

Наприкінці травня та на початку червня в Україні подешевшають овочі. Зниження цін відбудеться завдяки надходженню овочів з відкритого ґрунту та теплиць. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дощі починають відступати: названо дату, коли в Україну прийде потепління

Найближчими днями в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра, 15 травня, через вплив холодного атмосферного фронту в більшості областей України пройдуть дощі, в західних областях, ймовірно, сильні дощі, у Карпатах та поблизу Карпат місцями з мокрим снігом.

В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського: деталі від САП

У вівторок, 14 травня, в Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. Вирішується питання про його екстрадицію в Україну. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Не знаю, чи буде він": Трамп готовий "знайти віконце" для зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня. Американський лідер готовий змінити щільний графік, "щоб врятувати життя". Слова Трампа наводить Clash Report.

Розміщення польських військ в Україні: Сікорський різко відповів на заяву з США

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни країни-агресорки Росії в Україні обговорюється розміщення іноземних військ на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.

У Польщі прокоментували цю заяву. Як пише Wprost, очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що насправді у Польщі немає планів щодо відправки своїх солдатів в Україну.

"Є два формати": названо реальні сценарії переговорів у Стамбулі та яка роль США

Спецпредставник президента США Стів Віткофф висловив надію на якнайшвидшу зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Кремля. Як зазначив у коментарі Главреду політолог і політичний консультант Ігор Рейтерович, переговори в Стамбулі можуть відбутися у двох можливих форматах.

Є загиблі та поранені: перші кадри з місця удару балістики в Сумах

У Сумах пролунав потужний вибух. Російські окупанти вдарили балістичною ракетою. Про це заявив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Він додав, що був ворожий удар по об'єкту промисловості в Сумській громаді. На місці працюють всі відповідні служби.

Трамп анонсував "хороші новини" для України - про що йдеться

Президент США Дональд Трамп натякнув на можливий прорив у перемовинах між Росією та Україною, які мають відбутися в четвер, 15 травня, у Стамбулі. Про це він заявив під час зустрічі з журналістами перед переговорами з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в межах свого турне на Близькому Сході, повідомляє NBC News.

Спецтрибуналу дали "зелене світло": Рада Європи готує "судний день" для Путіна

Комітет міністрів Ради Європи офіційно підтримав ініціативу створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України. Таке рішення ухвалили в середу, 14 травня, під час щорічного засідання Комітету міністрів у Люксембурзі, повідомила пресслужба Ради Європи.

"Дам більше, ніж уявляєте": Трамп несподівано дав Україні велику обіцянку

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні "більше, ніж вона може собі уявити", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирної угоди на переговорах у Стамбулі. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde.

Віткофф і Рубіо не прилетять до Стамбула 15 травня - що відомо

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф разом із державним секретарем США Марко Рубіо прибудуть у п'ятницю, 16 травня, до Стамбула, де очікують на переговори щодо завершення російсько-української війни, водночас наразі незрозуміло, чи прибуде на зустріч диктатор Володимир Путін, повідомив кореспондент Reuters Філ Стюарт.

Понад 100 боїв на добу: Зеленський розповів, що насправді відбувається на фронті

На українському фронті щодня фіксується понад 100 боїв. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

У переговорах з РФ може з'явитись новий посередник - Зеленський

Новий Папа Римський Лев XIV готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

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