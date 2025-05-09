Буде масштабування бойових дій: експерт назвав терміни загострення на фронті

Окупанти хочуть посилити штурми після покращення тактичного становища та перегрупування.

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Окупанти хочуть просунутись на одній з найскладніших ділянок фронту / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Що сказав Снєгирьов:

Ворог використав "перемир'я", щоб підготуватись до нових штурмів

Небезпечна ситуація може виникнути в напрямку Покровська і Костянтинівки

Окупанти хочуть вийти до адмінкордонів Дніпропетровської області

Основний театр бойових дій буде перенесений на Слов'янсько-Краматорську агломерацію після загострення ситуації на лінії бойового зіткнення. Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, армія країни-агресорки Росія може посилити штурми після закінчення так званого "перемир'я", тобто вже з 11 травня.

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"До початку оголошення триденного "перемир'я" була різка активізація боєзіткнень на лінії фронту. Якщо за тиждень до цього у зведеннях Генштабу ЗСУ повідомлялося про 120-130 бойових зіткнень на добу, то останніми днями – 270. Це свідчить, що противник намагався прорвати нашу оборону, покращити своє тактичне становище, а за рахунок цього триденного "перемир'я" підтягнути оперативні резерви поза зоною ураження українських БПЛА та інших засобів, щоб надалі розширити наступ на позиції Сил оборони України із загрозою виходу на Дніпропетровську область", - пояснив експерт.

Снєгирьов прогнозує, що ескалація після закінчення "перемир'я" може відбутися на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, а стратегічним завданням противника стане вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області.

Через це може виникнути загроза флангового охоплення позицій Сил оборони України на Покровському напрямку та виходу на Костянтинівку, адже навіть зараз окупанти намагаються вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Перемир'я на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією речника УДА Сергія Братчука Росія на півдні користується так званим "перемир'ям", аби підтягнути резерви та підготуватися до наступальних дій.

Раніше також повідомлялося, що станом на ранок 9 травня армія країни-агресорки Росії не дотримується режиму припинення вогню. Ситуація на різних ділянках фронту відрізняється: подекуди справді є затишшя, однак на багатьох напрямках продовжуються активні бойові дії.

Те, що попри оголошене "перемирʼя" російським злочинцем Володимиром Путіним, окупанти продовжують атакувати по всій лінії фронту напередодні заявив і глава МЗС України Андрій Сибіга.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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