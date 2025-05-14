Зеленський розповів, на що розраховує після зустрічі з Путіним у Туреччині

У президента України немає ілюзій щодо того, що вийде одразу домовитися про все.

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Володимир Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головні тези:

Зустріч у Туреччині не має бути символічною

Потрібно знайти формат для завершення війни

Україні необхідне надійне, збалансоване посередництво

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його можлива зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у Туреччині не може бути символічною. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Libération і кільком іншим європейським ЗМІ.

За словами Зеленського, потрібно знайти формат для завершення війни.

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"Ми з ним [Путіним] не можемо зараз у всьому домовитися, це неможливо. [...] Але ми повинні якось знайти формат, щоб покласти край війні", - сказав Зеленський.

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном усіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - додав президент України,

Він вважає, що лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання будь-яких домовленостей. За його словами, "росіяни не довірятимуть" українцям і українці "не довірятимуть росіянам".

Зеленський вважає, що якщо Путін не приїде на зустріч до Туреччини, значить президент РФ "не шукає політичної перемоги".

Президент України також наполягає на необхідності надійного, збалансованого посередництва, яке б поважалося обома сторонами. На думку Зеленського, присутність президента США Дональда Трампа може заохотити російського правителя приїхати.

Мирні переговори в Туреччині - останні новини

Як писав Главред, прямі переговори між Путіним і Зеленським малоймовірні, вважає аналітик, наближений до Кремля, Сергій Марков.

Високопоставлений колишній кремлівський чиновник на умовах анонімності повідомив The Washington Post, що Росію на переговорах можуть представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе, щоб у Туреччині відбулася зустріч із Путіним. Зеленський спочатку планує зустрітися в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. При цьому з Путіним він готовий зустрітися в будь-якому місті Туреччини.

Також Зеленський заявив, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.

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