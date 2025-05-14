'Не знаю, чи буде він': Трамп готовий 'знайти віконце' для зустрічі з Путіним

Головне із заяви Трампа:
- Трамп не виключає зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня
- Президент США готовий змінити свій щільний графік, "щоб врятувати життя"
- Путін може не прийти на переговори, якщо його (Трампа) там не буде
Президент США Дональд Трамп не виключає можливості зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня. Американський лідер готовий змінити щільний графік, "щоб врятувати життя". Слова Трампа наводить Clash Report.
"Це можливість закінчити війну. Я подумаю над цим. Завтрашній день у нас повністю зайнятий, ви розумієте. Але я готовий (змінити графік - Главред), щоб врятувати життя", - заявив президент США.відео дня
Трамп також припустив, що Путін може не погодитися на переговори, якщо його там не буде. Проте американський президент покладає великі надії на переговори, які мають відбутися у Стамбулі 15 травня.
"Він (Путін - Главред) хотів би, щоб я був там. Це можливо... Я не знаю, чи буде він (Путін - Главред) там, якщо мене там не буде. Ми це з'ясуємо", - зазначив Трамп під час розмови з журналістами.
Крім того, президент заявив, що Сполучені Штати "завжди" розглядають можливість введення вторинних санкцій проти Росії.
Переговори в Стамбулі 15 травня - новини за темою
Як повідомляє Главред, запланована на 15 травня зустріч президентів України та Росії у Стамбулі може стати історичною, однак її проведення залишається під сумнівом. Кремль досі офіційно не підтвердив участі Володимира Путіна, хоча саме він виступив ініціатором переговорів.
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф припустив, що на перемовинах порушуватимуться три ключові теми: статус окупованих територій, ситуація на Запорізькій АЕС, а також питання контролю над Дніпром і виходу до моря.
У разі провалу переговорів колишній президент США Дональд Трамп, який активно виявляє зацікавленість у мирному процесі, вже пригрозив припинити участь у переговорах.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе можливе для організації особистої зустрічі з Путіним у Туреччині. Він наголосив, що головна мета його участі — домогтися безумовного припинення вогню.
Трамп раніше заявив, що хотів би з'явитися на переговорах щодо війни в Україні. Згодом стало відомо, що президент відправляє свої спецпредставників.
За інформацією The Washington Post, Росію на переговорах можуть представляти міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник президента РФ Юрій Ушаков. Проте речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що склад делегації назвуть лише тоді, коли "президент вважатиме за потрібне".
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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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