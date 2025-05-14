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У ЄС погодили жорсткий удар по РФ на тлі ігнорування 30-денного перемир'я - ЗМІ

Руслана Заклінська
14 травня 2025, 12:12
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Високопосадовці ЄС привітали ухвалення 17-го пакету санкцій проти Росії.
У ЄС погодили жорсткий удар по РФ на тлі ігнорування 30-денного перемир'я - ЗМІ
Посли ЄС дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій проти Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео на YouTube на YouTube

Що відомо:

  • ЄС погодив 17-й пакет санкцій
  • Під обмеження потрапили майже 200 суден
  • Запроваджено санкції проти близько 30 компаній

У середу, 14 травня, посли Європейського Союзу погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на подальший тиск на Кремль через агресію в Україні. Нові санкції спрямовані на "тіньовий флот" та російські компанії. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в X.

"Посли щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій щодо РФ", - зазначив він.

відео дня

За словами Йозвяка, посли також схвалили додаткові санкції проти Росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Водночас Європейська правда із посиланням на дипломата однієї з ключових держав ЄС, обізнаного з перебігом засідання, повідомила, що санкції охоплюють "тіньовий флот" Росії. Під обмеження потрапили майже 200 суден, зокрема й нафтові танкери.

Окрім цього, ЄС запровадив санкції проти близько 30 нових компаній, які підозрюються у сприянні обходу санкцій, передовсім в області товарів подвійного призначення (тобто таких, що можуть використовуватися як для цивільних, так і для військових потреб).

Також на засіданні було ухвалено введення 75 нових індивідуальних санкцій. Вони стосуються фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з військово-промисловим комплексом РФ.

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Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість щодо нового пакету санкцій. Вона заявила, що ЄС "ще більше обмежує доступ Росії до військових технологій" та додав до санкційного списку 189 суден тіньового флоту, щоб вдарити по енергетичному експорту РФ.

"Ця війна має завершитися. Ми продовжимо сильно тиснути на Кремль", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Висока представниця ЄС Кая Каллас також заявила, що Євросоюз збільшує тиск на Росію, щоб змусити її завершити війну. За її словами, санкції спрямовані проти незаконного транспортування нафти, яке фінансує війну Путіна.

"Я вітаю домовленість щодо 17-го пакету санкцій. Він буде спрямований проти більшої частини російського тіньового флоту, який незаконно транспортує нафту для отримання доходів для фінансування агресії Путіна. Санкції виснажують воєнні засоби Росії", - зазначила Каллас.

Санкції проти РФ - останні новини

Нагадаємо, США та Європа готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроєкт про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ та "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якщо цього тижня не буде прогресу у врегулюванні війни в Україні, Німеччина вимагатиме посилення санкцій проти Росії. Можливі санкції можуть торкнутися енергетичного та фінансового секторів. Мерц також зазначив, що Росія повинна підтвердити свою готовність до безумовного 30-денного припинення вогню.

Як повідомляв Главред, 15 травня у Туреччині відбудеться зустріч України та Росії. Якщо російська делегація відмовиться від припинення вогню, ЄС введе нові санкції проти РФ. Андрій Єрмак заявив, що санкції мають бути болючими і ефективними, оскільки через три роки економічного тиску російська економіка перебуває в поганому стані.

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Хто така Кая Каллас?

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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