Для посилення тиску на переговорах: в ISW назвали нову тактику РФ на фронті

Незважаючи на великі втрати та сповільнення темпів просування, країна-агресор Росія продовжує нарощувати чисельність своїх військ заради політичної вигоди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська готують достатню кількість особового складу для компенсації втрат і нарощують чисельність угруповання в Україні, незважаючи на те, що кількість втрат на квадратний кілометр зросла.

В ISW нагадують, 13 травня Путін заявив, що кожного місяця до армії РФ добровільно приєднуються від 50 до 60 тисяч осіб. Ймовірно, він завищує ці дані для демонстрації наявності потужної військової сили на тлі переговорів з Україною та країнами Заходу.

Аналітики також додають, що Путін не уточнив, коли саме було досягнуто щомісячного показника у 50-60 тисяч новобранців.

"Росія продовжує миритися зі втратами особового складу, які можна порівняти з рівнем втрат, зафіксованих під час активізації наступальних дій восени 2024 року, попри сповільнення темпів просування у перші чотири місяці 2025 року. Російське командування здатне формувати достатню кількість особового складу для підтримання темпів заміщення втрат і збільшення чисельності угруповання в Україні шляхом швидкого перекидання на передову недостатньо підготовлених військових", - йдеться в повідомленні.

В ISW припускають, що російські новобранці проходять лише місяць підготовки перед відправленням в Україну. Така обмежена підготовка, ймовірно, знижує їхню боєздатність та загальні можливості російської армії для проведення складних бойових операцій.

"Наразі російське військове командування надає перевагу відправленню слабо підготовлених новобранців у виснажливі піхотні штурми, щоб поступово просуватися вперед, попри високий рівень втрат на кожен здобутий квадратний кілометр. Завдання цієї тактики - посилити тиск на Україну та Захід, змусивши їх піти на поступки на переговорах, що тривають. Одночасно Росія намагається затягнути переговори, щоб отримати додаткові поступки з боку США, реалізовуючи подальше просування на фронті", - підсумували аналітики.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна погодитися на переговори в Туреччині. Водночас він акцентував на тому, що російський диктатор Володимир Путін не хоче припиняти вогонь з Україною. Саме в Туреччині може обговорюватися припинення вогню.

Віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Росія та Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня в Стамбулі. Однак для цього є умова. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".

Крім того, канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина вимагатиме посилення санкцій проти РФ, якщо цього тижня не буде прогресу у врегулюванні війни в Україні.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.