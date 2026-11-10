"Навіть запах важливий": Світлана Білоножко розкрила вимоги до нового обранця

Світлана Білоножко відверто розповіла про можливість знову закохатися після втрати чоловіка.

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Світлана Білоножко - особисте життя / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чи готова Світлана Білоножко до нових стосунків

Чому артистка порівнює чоловіків із покійним чоловіком

Народна артистка України Світлана Білоножко розповіла про особисте життя після смерті коханого чоловіка, співака Віталія Білоножка. В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" виконавиця зізналася, що не виключає можливості знову закохатися.

Артистка відверто поділилася, що закоханість - це прекрасне почуття, однак після пережитого горя має минути час. До того ж знайти гідного обранця, на її думку, непросто.

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Світлана Білоножко - стосунки / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

"Закоханість - це неймовірне відчуття. Якщо так трапиться, що я зможу закохатися, це нормально. Я була настільки віддана чоловікові, що страшно уявити, що десь хтось буде поруч. Поки що тільки так. Гідного ще не побачила. Мені все не те", - поділилася виконавиця.

Співачка зізналася, що навіть під час роботи мимоволі порівнює чоловіків, які її оточують, із покійним чоловіком. Як приклад вона згадала випадок на знімальному майданчику, коли команда обирала чоловіка для зйомок, але жоден кандидат не зміг їй сподобатися.

Віталій Білоножко та Світлана Білоножко / фото: instagram.com, Світлана Білоножко

"Ми обирали чоловіка для зйомок. Ось мені щось не те, і все. Мені кажуть: „Світ, ну ти й примхлива". Можливо, й так. Але це не моє. Я звикла до людини, для мене навіть запах важливий. Мій чоловік усе життя курив, але все життя він був ароматним, чистим, гарним, гідним. Мені все інше не подобається", - пояснила Світлана Білоножко.

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Про персону: Світлана Білоножко Світлана Білоножко - українська співачка, дикторка-ведуча програм УТ-1, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (1995 рік), народна артистка України (1999 рік). Світлана Білоножко - учасниця та лауреатка багатьох всеукраїнських фестивалів: "Пісенний вернісаж", "Пісня року", "Шлягер року" тощо.

Брала участь у великій кількості благодійних акцій, концертах для дітей-сиріт, воїнів-афганців, учасників Другої світової війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, телемарафонах "Пам’ять".

У 1999 році разом із чоловіком Віталієм Білоножком запатентували власний проєкт-фестиваль сімейної творчості "Мелодія двох сердець".

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