"Україна не виживе": Зеленський висловився про терміни завершення війни

Війна обходиться дуже дорого і друзям, і ворогам.

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Володимир Зеленський висловився про терміни завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

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Війна не може тривати ще 10 років

Україна тримається твердо

Бюрократія є проблемою для постачання зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні не може тривати ще десять років. Однак точні терміни її завершення сказати не може ніхто. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Libération і кільком іншим європейським ЗМІ.

За його словами, війна обходиться дуже дорого.

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"Ніхто не знає, скільки він [конфлікт] триватиме. Але не десять років. Україна не виживе. [...] Це дорого обходиться всім, і не тільки друзям, а й ворогам", - сказав Зеленський.

При цьому він наголосив, що Україна тримається твердо: потік зброї та безпілотників покращився, хоча бюрократична повільність залишається проблемою.

Зеленський закликав до нового раунду жорстких санкцій проти Росії, зокрема з боку США та Європейського Союзу.

Також президент звернув увагу на відроджену єдність між Францією, Великою Британією та Німеччиною, які, за його словами, утворюють дуже активну "трійку" - тісно скоординоване дипломатичне тріо, яке перебуває в постійному контакті з Києвом.

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Як відомо, 15 травня у Стамбулі мають відбутися переговори між Україною та Росією. Склад делегацій невідомий.

Зеленський заявив, що приїде до Стамбула особисто, щоб зустрітися з Путіним. За його словами, він робить усе, щоб у Туреччині відбулася зустріч із Путіним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його можлива зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у Туреччині не може бути символічною. За його словами, потрібно знайти формат для завершення війни.

"Ми з ним [Путіним] не можемо зараз у всьому домовитися, це неможливо. [...] Але ми повинні якось знайти формат, щоб покласти край війні", - сказав президент України.

Тим часом Кремль не коментував, чи поїде на переговори президент Росії.

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