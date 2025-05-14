"Україна не виживе": Зеленський висловився про терміни завершення війни

Головні тези:
- Війна не може тривати ще 10 років
- Україна тримається твердо
- Бюрократія є проблемою для постачання зброї
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні не може тривати ще десять років. Однак точні терміни її завершення сказати не може ніхто. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Libération і кільком іншим європейським ЗМІ.
За його словами, війна обходиться дуже дорого.
"Ніхто не знає, скільки він [конфлікт] триватиме. Але не десять років. Україна не виживе. [...] Це дорого обходиться всім, і не тільки друзям, а й ворогам", - сказав Зеленський.
При цьому він наголосив, що Україна тримається твердо: потік зброї та безпілотників покращився, хоча бюрократична повільність залишається проблемою.
Зеленський закликав до нового раунду жорстких санкцій проти Росії, зокрема з боку США та Європейського Союзу.
Також президент звернув увагу на відроджену єдність між Францією, Великою Британією та Німеччиною, які, за його словами, утворюють дуже активну "трійку" - тісно скоординоване дипломатичне тріо, яке перебуває в постійному контакті з Києвом.
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Як відомо, 15 травня у Стамбулі мають відбутися переговори між Україною та Росією. Склад делегацій невідомий.
Зеленський заявив, що приїде до Стамбула особисто, щоб зустрітися з Путіним. За його словами, він робить усе, щоб у Туреччині відбулася зустріч із Путіним.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його можлива зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у Туреччині не може бути символічною. За його словами, потрібно знайти формат для завершення війни.
"Ми з ним [Путіним] не можемо зараз у всьому домовитися, це неможливо. [...] Але ми повинні якось знайти формат, щоб покласти край війні", - сказав президент України.
Тим часом Кремль не коментував, чи поїде на переговори президент Росії.
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