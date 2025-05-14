Понад 100 боїв на добу: Зеленський розповів, що насправді відбувається на фронті

Покровський напрямок є одним з найскладніших на фронті.

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Зеленський назвав наскладніший напрямок на фронту / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Що каже Зеленський:

Щодня на фронті фіксується понад 100 боїв

Бійці ЗСУ ведуть операції в Курській та Бєлгородській області

Покровський напрямок найскладніший на фронті

На українському фронті щодня фіксується понад 100 боїв. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Покровський напрямок на Донеччині один з найважчих. Також наші захисники досі виконують операції на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Зеленський наголосив на тому, що ці операції необхідні для захисту українського прикордоння від російських окупантів.

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"Але всі бойові дії – це не наш вибір, це наша оборона – оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – всі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – в Туреччині", - сказав Зеленський.

Також росіяни не припиняють свої атаки ракетами та ударними дронами. Лише за останню ніч в небі над Україною було понад сотню "Шахедів". Значну кількість дронів збили наші захисники.

"Не всі, але кожне збиття зберігає наших людей, зберігає нашу інфраструктуру. Були й ракети сьогодні – російська балістика. Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді "так" на пропозицію прямих перемовин – він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає. І не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства, і кожна країна, кожен лідер, які зараз тиснуть на Росію заради того, щоб усе ж припинився вогонь, щоб усе ж були нормальні, змістовні перемовини на рівні, який дає змогу ухвалити рішення, – кожному, хто допомагає миру, допомагає дипломатії, я хочу подякувати", - додав Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий оглядач Василь Пехньо попереджав, що армія країни-агресорки Росії у трьох місцях просунулася до траси Покровськ-Мирноград- Костянтинівка.

Напередодні військовий експерт Дмитро Снєгирьов попереджав, що може виникнути загроза флангового охоплення позицій Сил оборони України на Покровському напрямку.

При цьому, як писав Главред, наразі українські військові не спостерігають за армією країни-агресорки Росії нарощення чи накопичення сил, які б дали змогу їй повторити масштабний штурм.

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