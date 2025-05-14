Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Нам не відповіли": в ОП розповіли, чи буде Зеленський на переговорах без Путіна

Руслана Заклінська
14 травня 2025, 11:04
266
Переговори мають починатися з повного припинення вогню, заявив керівник Офісу президента.
'Нам не відповіли': в ОП розповіли, чи буде Зеленський на переговорах без Путіна
Відсутність Путіна в Туреччині - сигнал про небажання миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Ключові тези Єрмака:

  • Президент Зеленський прибуде до Туреччини 15 травня
  • Відсутність Путіна стане сигналом, що Росія не зацікавлена у завершенні війни
  • США та європейські партнери мають брати участь у переговорах

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину незалежно від того, чи з’явиться там лідер РФ Володимир Путін. Неявка Путіна стане чітким міжнародним сигналом, що саме Москва уникає діалогу і не зацікавлена в припиненні війни. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde.

"Президент Зеленський відвідає Туреччину у четвер. Він сильний лідер, який завжди дотримується свого слова. Він буде готовий незалежно від формату переговорів. Ми не знаємо, чи буде там Володимир Путін. Росіяни нам не відповіли. Тим не менш, ми продовжуємо вважати, що переговори мають розпочатися з повного та безумовного припинення вогню", - сказав він.

відео дня

Водночас Єрмак наголосив, що для України участь у переговорах можлива лише за однієї умови — повне й безумовне припинення вогню. За його словами, Україна продемонструвала відкритість і послідовність, тому зараз ініціатива має виходити від Москви.

Глава ОПУ підкреслив, що неможливо вести переговори, коли країну щодня атакують ракетами й дронами. Таку позицію підтримали й інші міжнародні лідери, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск, які брали участь у зустрічі в Києві 10 травня.

"Якщо Володимир Путін не поїде до Туреччини, це буде дуже чітким сигналом для всього світу, що він не хоче зупиняти війну, яку він розпочав, що він не хоче миру чи серйозних переговорів", - заявив Єрмак.

Він також додав, що президент США Дональд Трамп вже висловив готовність приєднатися до переговорів у Стамбулі, хоча офіційного підтвердження поки немає.

"Будемо відвертими. Ми не довіряємо Росії. Володимир Путін особисто вирішив розпочати цю війну, і він продовжує вбивати наших людей, наших дітей... Але ми хочемо припинити цей конфлікт і готові прийняти будь-який формат переговорів. Звичайно, неможливо завершити цю війну без країни, яка її розпочала. Але ми також наполягаємо на необхідності участі Сполучених Штатів та наших європейських друзів у цих обговореннях. Ці партнери не повинні бути просто свідками брехні та тиску Москви", - додав Єрмак.

Переговори в Стамбулі - новини за темою

Як повідомляв Главред, запланована на 15 травня зустріч президентів України та Росії в Стамбулі може стати історичною, однак її проведення під сумнівом — Кремль досі не підтвердив участь Путіна. Ініціатором виступив російський диктатор, а США через спецпредставника Стівена Віткоффа закликають сторони до діалогу. Очікувані теми — окуповані території, ЗАЕС і доступ до Дніпра та моря.

Втім, аналітики попереджають: домовленостей очікувати зарано. У разі провалу переговорів, Трамп пригрозив припинити участь США у мирному процесі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе можливе для організації зустрічі з Володимиром Путіним у Туреччині. Перед цим він планує переговори з президентом Ердоганом в Анкарі. Головною метою зустрічі Зеленський назвав безумовне припинення вогню.

За даними The Washington Post, Росію на переговорах можуть представляти Сергій Лавров і Юрій Ушаков. У Кремлі остаточний склад делегації ще не затвердили — імена назвуть, коли "президент вважатиме за потрібне", заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ціни впадуть вже наприкінці травня: економіст розповів, які продукти подешевшають

Ціни впадуть вже наприкінці травня: економіст розповів, які продукти подешевшають

12:59Економіка
У ЄС погодили жорсткий удар по РФ на тлі ігнорування 30-денного перемир'я - ЗМІ

У ЄС погодили жорсткий удар по РФ на тлі ігнорування 30-денного перемир'я - ЗМІ

12:12Війна
Буданов відкрив карти: для чого Зеленський їде на переговори у Стамбул

Буданов відкрив карти: для чого Зеленський їде на переговори у Стамбул

11:46Політика
Реклама

Популярне

Більше
Не російська, як багато хто думає: яка мова найближча до української

Не російська, як багато хто думає: яка мова найближча до української

Дощі литимуть по всій Україні: лише 4 області не зачеплять опади

Дощі литимуть по всій Україні: лише 4 області не зачеплять опади

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 травня (оновлюється)

Злив прочиститься буквально на очах: кмітливий сантехнік розкрив хитрий фокус

Злив прочиститься буквально на очах: кмітливий сантехнік розкрив хитрий фокус

Популярний міф зруйновано: дешевше купити картоплю чи вирощувати, пояснення здивує

Популярний міф зруйновано: дешевше купити картоплю чи вирощувати, пояснення здивує

Останні новини

12:42

Китайський гороскоп на завтра 15 травня: Мавпам - зміни, Свиням - помилки

12:38

"Не чекайте гарячої води": киян попередили про проблеми на літо

12:37

Росіяни терміново евакуюють військові частини з Криму: партизани назвали причину

12:31

Євробачення-2025: коли у фіналі виступить Україна 17 травня

12:12

У ЄС погодили жорсткий удар по РФ на тлі ігнорування 30-денного перемир'я - ЗМІ

Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти "пробиватимуть стелю"Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти «пробиватимуть стелю»
12:10

Українці можуть отримати допомогу у розмірі понад 10 тисяч гривень - деталі

11:46

Буданов відкрив карти: для чого Зеленський їде на переговори у Стамбул

11:41

Коли обвалиться курс гривні: Пендзин назвав терміни і причини

11:07

Чим відрізняються 2 дідусі: лише "справжній детектив" вгадає за 37 секунд

Реклама
11:04

"Нам не відповіли": в ОП розповіли, чи буде Зеленський на переговорах без Путіна

10:36

"Ось наше щастя": зрадниця Яна Соломко показала ще одну дитину

10:16

Реєстрація собак у Києві: чи збільшать комуналку власникам тварин

10:14

Гороскоп на завтра 15 травня: Овнам - море щастя, Рибам - несподіваний візит

10:13

Укрпошта запроваджує нові тарифи та сервіс: що зміниться для українців

09:54

Гороскоп Таро на сьогодні 14 травня: Ракам - економити, Скорпіонам - терміновий відпочинок

09:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 травня (оновлюється)

09:18

Популярний в Україні продукт може зникнути з полиць магазинів: у чому причина

09:11

Карта Deep State онлайн за 14 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

"Україна не виживе": Зеленський висловився про терміни завершення війни

08:20

Для посилення тиску на переговорах: в ISW назвали нову тактику РФ на фронті

Реклама
08:10

Росія імітуватиме новий "Мінськ": як Путін використає переговори з УкраїноюПогляд

07:39

Або перемир'я, або санкції: Мерц висунув ультиматум Путіну з приводу переговорів

06:47

Зеленський розповів, на що розраховує після зустрічі з Путіним у Туреччині

06:10

"Переговори" від Путіна та їхня реальністьПогляд

05:50

Загадка для найрозумніших: знайдіть приховану камеру в гардеробній за 7 секунд

05:27

Не російська, як багато хто думає: яка мова найближча до української

05:06

Популярний міф зруйновано: дешевше купити картоплю чи вирощувати, пояснення здивуєВідео

04:30

Долар та євро раптово почали падати: курс валют на 14 травня

04:00

Гороскоп за місячним календарем: які заборони не можна порушувати 14 травня

03:25

Притягують, наче магніт: астрологи назвали 3 найчарівніших знаки зодіаку

02:34

Які прикраси носити у 2025 році: названо головні тренди

01:51

Україна та США підписали дві угоди, щодо корисних копалин: ЗМІ розкрили подробиці

01:22

Євробачення-2025: прогноз букмекерів за підсумками першого півфіналу

00:59

Орбан звинувачує Україну: як це вплине на референдум в Угорщині

00:30

Хто пройшов у гранд-фінал Євробачення 2025: чи є там Україна

00:17

Переговори у Стамбулі: політолог розповів, що відбуватиметься 15 травня

00:05

ЄС не хоче провокувати третю світову війну: Макрон зробив заяву

13 травня, вівторок
23:22

Як виступили потенційні переможці Євробачення 2025 - деталі

23:16

Що спільного у Бальзака та Бердичева: незвичайна історія міста на перехресті культурВідео

23:01

Ідеться не тільки про торгівлю нафтою і газом: які санкції будуть введені проти РФ

Реклама
22:50

Учасник від Словенії заспівав донизу головою про хвору дружину: що трапилося на сцені ЄвробаченняВідео

22:06

"Новий бойфренд": Віра Брежнєва вперше розповіла про своє особисте життя

22:01

Путін не поїде до Стамбула - ЗМІ злили склад делегації РФ на переговорах

22:00

Деталі переговорів у Стамбулі та погрози РФ: головні новини України (дайджест)

21:56

"У ці дні буде фарс": які відмовки вигадає РФ, щоб не везти Путіна на переговори

21:40

Найстильніші тренди на кожен день: що носити жінці після 40 роківВідео

21:34

Як вберегти рослини від весняних заморозків:прості способи захисту саду та городу

21:34

Вечірки P.Diddy: у суді спливли нелюдські подробиці оргій

21:15

Леся Нікітюк жорстко відбрила тих, хто хейтить її за зовнішність: "Не дізнаєтесь правди"

20:57

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Марко Рубіо: подробиці діалогу

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти