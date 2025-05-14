'Нам не відповіли': в ОП розповіли, чи буде Зеленський на переговорах без Путіна

Переговори мають починатися з повного припинення вогню, заявив керівник Офісу президента.

https://glavred.net/war/nam-ne-otvetili-v-op-rasskazali-budet-li-zelenskiy-na-peregovorah-bez-putina-10664519.html Посилання скопійоване

Відсутність Путіна в Туреччині - сигнал про небажання миру / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Ключові тези Єрмака:

Президент Зеленський прибуде до Туреччини 15 травня

Відсутність Путіна стане сигналом, що Росія не зацікавлена у завершенні війни

США та європейські партнери мають брати участь у переговорах

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину незалежно від того, чи з’явиться там лідер РФ Володимир Путін. Неявка Путіна стане чітким міжнародним сигналом, що саме Москва уникає діалогу і не зацікавлена в припиненні війни. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde.

"Президент Зеленський відвідає Туреччину у четвер. Він сильний лідер, який завжди дотримується свого слова. Він буде готовий незалежно від формату переговорів. Ми не знаємо, чи буде там Володимир Путін. Росіяни нам не відповіли. Тим не менш, ми продовжуємо вважати, що переговори мають розпочатися з повного та безумовного припинення вогню", - сказав він. відео дня

Водночас Єрмак наголосив, що для України участь у переговорах можлива лише за однієї умови — повне й безумовне припинення вогню. За його словами, Україна продемонструвала відкритість і послідовність, тому зараз ініціатива має виходити від Москви.

Глава ОПУ підкреслив, що неможливо вести переговори, коли країну щодня атакують ракетами й дронами. Таку позицію підтримали й інші міжнародні лідери, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр-міністри Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск, які брали участь у зустрічі в Києві 10 травня.

"Якщо Володимир Путін не поїде до Туреччини, це буде дуже чітким сигналом для всього світу, що він не хоче зупиняти війну, яку він розпочав, що він не хоче миру чи серйозних переговорів", - заявив Єрмак.

Він також додав, що президент США Дональд Трамп вже висловив готовність приєднатися до переговорів у Стамбулі, хоча офіційного підтвердження поки немає.

"Будемо відвертими. Ми не довіряємо Росії. Володимир Путін особисто вирішив розпочати цю війну, і він продовжує вбивати наших людей, наших дітей... Але ми хочемо припинити цей конфлікт і готові прийняти будь-який формат переговорів. Звичайно, неможливо завершити цю війну без країни, яка її розпочала. Але ми також наполягаємо на необхідності участі Сполучених Штатів та наших європейських друзів у цих обговореннях. Ці партнери не повинні бути просто свідками брехні та тиску Москви", - додав Єрмак.

Переговори в Стамбулі - новини за темою

Як повідомляв Главред, запланована на 15 травня зустріч президентів України та Росії в Стамбулі може стати історичною, однак її проведення під сумнівом — Кремль досі не підтвердив участь Путіна. Ініціатором виступив російський диктатор, а США через спецпредставника Стівена Віткоффа закликають сторони до діалогу. Очікувані теми — окуповані території, ЗАЕС і доступ до Дніпра та моря.

Втім, аналітики попереджають: домовленостей очікувати зарано. У разі провалу переговорів, Трамп пригрозив припинити участь США у мирному процесі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе можливе для організації зустрічі з Володимиром Путіним у Туреччині. Перед цим він планує переговори з президентом Ердоганом в Анкарі. Головною метою зустрічі Зеленський назвав безумовне припинення вогню.

За даними The Washington Post, Росію на переговорах можуть представляти Сергій Лавров і Юрій Ушаков. У Кремлі остаточний склад делегації ще не затвердили — імена назвуть, коли "президент вважатиме за потрібне", заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред