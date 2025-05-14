Ціни впадуть вже наприкінці травня: економіст розповів, які продукти подешевшають

Літо в Україні є дефляційним періодом, коли ціни на продукти значно знижуються, розповів Олег Пендзин.

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На українців чекає суттєве здешевлення овочів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Пендзина:

Наприкінці травня — на початку червня традиційно дешевшають овочі

Уже спостерігається зниження цін на огірки та помідори

Вартість продуктів восени залежить від того, яким буде врожай влітку

Наприкінці травня та на початку червня в Україні подешевшають овочі. Зниження цін відбудеться завдяки надходженню овочів з відкритого ґрунту та теплиць. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Наприкінці травня і на початку червня у нас починається надходження овочів з відкритого ґрунту з нашої території. І це якраз період серйозного падіння цін на овочі. Уже спостерігається зниження цін на огірки та помідори, тому що вже дозріла українська тепличка, яка була закладена в січні. А щойно почнуться огірки та помідори з відкритого ґрунту, ціни ще більше впадуть", - зазначив він.

Економіст пояснив, що літо в Україні зазвичай є дефляційним періодом, коли ціни на овочі і фрукти значно знижуються, і навіть досягають нульової інфляції. Це пов'язано з тим, що в цей період українці переходять на овочі, які вирощуються на вітчизняних полях, що природно призводить до зниження вартості.

Проте, за словами Пендзина, ситуація може змінитися восени, залежно від того, який врожай буде зібраний улітку. У 2024 році, наприклад, Україна отримала на 30% менший врожай картоплі, ніж зазвичай. Це призвело до імпорту картоплі з інших країн.

"Чому в нас літо – дефляційний період, тобто влітку нульова інфляція? Тому що ми всі переходимо на те, що "росте під ногами". Але восени все залежить від того, яким було літо", - розповів Пензин.

Тому, як підкреслив експерт, якщо ситуація повториться і цього року, ціна на картоплю може знову зрости. Пензин додав, що наразі важко сказати, яким буде урожай цього року, але це безпосередньо вплине на ціни на овочі та інші продукти в осінній період.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Дивіться відео, в якому економіст Олег Пендзин розповів, ціни на які продукти харчування в Україні стають захмарними:

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у травні в Україні подорожчали навіть базові продукти, повідомили в НДІ "Украгропромпродуктивність". Батон коштує в середньому 51,51 грн/кг, житньо-пшеничний хліб — 37,08 грн/кг, борошно — 23,33 грн/кг. Соняшникова олія зросла до 67,32 грн/л, цукор — до 33,35 грн/кг.

Також ціни на сало в Україні досягли історичного максимуму. У травні середня ціна сала становить 238,50 грн за кілограм, що на кілька гривень дорожче порівняно з квітнем. Однак ціни варіюються в залежності від супермаркету і можуть коливатися від 198 до 279 грн за кілограм.

Крім цього, минулого тижня на українському ринку ціни здебільшого падали, завдяки збільшеній пропозиції овочів від вітчизняних тепличних господарств. Зокрема, дешевшають торішня картопля (15-24 грн/кг) та морква (30-38 грн/кг), але ціна ріпчастої цибулі зросла через скорочення пропозиції (20-26 грн/кг).

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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