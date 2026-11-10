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"З росіянами важко": Зеленський розкрив, про що говорили в Абу-Дабі

Руслана Заклінська
10 листопада 2026, 17:31
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Президент закликав Європу обрати єдиного переговірника, адже, за його словами, 40 осіб не можуть вести переговори з Путіним.
Зеленський розкрив деталі перемовин в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/umerov_rustem

Що заявив Зеленський:

  • Тристоронній формат назвав конструктивним і змістовним
  • Пріоритет у переговорах - звільнення полонених
  • Європа має обрати одного представника на перемовинах

Перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі пройшов конструктивно. Сторони обговорили звільнення полонених, гарантії безпеки для України та деескалацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За словами президента, він отримав звіт переговорної команди. Спершу делегація провела розмову з європейськими та американськими партнерами, а потім стартував тристоронній формат за участі представників країни-агресорки.

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"Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним. Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених - це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків", - написав Зеленський.

Він додав, що визначив команді завдання на завтрашню тристоронню зустріч і на подальші контакти з представниками президента США та Європи. Зеленський подякував американській стороні за організацію перемовин, а Еміратам - за переговорний майданчик.

Що Зеленський сказав про росіян на переговорах

На початку дискусії в Копенгагенському університеті президента запитали про хід перемовин в Абу-Дабі. Зеленський розповів, що щойно отримав інформацію від команди.

"Я щойно спілкувався з нашою командою в Абу-Дабі. З росіянами важко. Вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі", - сказав президент, передає видання Новини.Live.

За його словами, переговори зосереджені на гуманітарних питаннях, зокрема на обміні полоненими. Україну на тристоронніх перемовинах представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Окремо Зеленський відповів на питання про територіальні вимоги Кремля. Він не вірить, що Путін зупиниться, якщо Україна віддасть Донбас.

"Ми не можемо довіряти цій людині. Якщо він хоче тільки Донбас, чому він наступав на Київ? Це за 800 км від потрібного йому регіону", - заявив Зеленський.

Хто має представляти Європу на переговорах з Росією

Президент закликав Європу визначитися з єдиним представником для перемовин з РФ і США. Нагодою для такого рішення він назвав поточні зустрічі в Данії та зустріч у Берліні 19 листопада.

"Європа має вирішити, хто її представлятиме. Саме зараз час обрати того, хто представлятиме Європу. Усі хочуть її представляти. Голос кожного дуже важливий. Але 40 осіб не можуть вести переговори з Путіним", - наголосив Зеленський.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен одразу заявила, що не претендує на роль єдиної представниці Європи.

"Ні. Сподіваюся, я є частиною голосу Європи. Але в центрі нашої роботи мають бути саме наші інституції", - відповіла вона.

Як вибори у США та гарантії безпеки вплинуть на переговори

Дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що після виборів у США позиції Трампа послабляться.

"А після 3 листопада у Трампа почнуться значно складніші часи, ніж сьогодні", - наголосив Огризко.

За оцінкою дипломата, наслідки цих змін відчує і Україна.

"Тож після виборів у США справді багато що зміниться, в тому числі й для України", - пояснив він.

Програмний директор Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес у коментарі Al Jazeera припустив, що Україні знадобиться гарант миру на кшталт американських військ у Південній Кореї. Проте, за його словами, таких пропозицій поки немає.

"Жодна західна країна всерйоз не говорила про те, щоб гарантувати, яким би не був результат переговорів", - зазначив Мошес.

Переговори в Абу-Дабі - новини за темою

Як повідомляв Главред, тристоронні переговори в ОАЕ стартували 10 листопада після дев'ятимісячної паузи. У першій заяві спецпосланця президента США Стіва Віткоффа йшлося, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Учасники також наголосили, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки.

Напередодні зустрічі у Вашингтоні окреслили свої завдання. Джаред Кушнер розкрив чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі. Американську сторону на перемовинах представляють Віткофф і Кушнер.

Українська делегація готувалася не лише до тристоронньої частини. Умєров розповів, що в Абу-Дабі заплановані окремі зустрічі з партнерами.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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