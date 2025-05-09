'Салатний набір' почав різко дешевшати: що буде з цінами на овочі далі

Останнім часом в Україні знижуються ціни на тепличні овочі, зокрема "салатний набір".

https://glavred.net/economics/salatnyy-nabor-rezko-nachal-deshevet-chto-budet-s-cenami-na-ovoshchi-dalshe-10663316.html Посилання скопійоване

Ціни на тепличні овочі в Україні пішли на спад / Колаж: УНІАН, pixabay.com

Головне:

В Україні спостерігається зниження цін на тепличні овочі

"Салатний набір" подешевшав завдяки збільшенню пропозиції, сезонним факторам і стабільному імпорту

Останніми тижнями в Україні фіксується тенденція до зниження цін на тепличні овочі, зокрема на так званий "салатний набір". Це зумовлено збільшенням пропозиції з боку місцевих господарств, сезонним фактором і стабільним імпортом, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Станом на початок травня 2025 року оптова ціна на тепличні помідори знизилася в середньому на 18% у порівнянні з кінцем квітня. Наразі вона коливається в межах 70–100 грн/кг.

відео дня

За даними аналітиків EastFruit, основні чинники здешевлення:

зростання пропозиції українських тепличних томатів;

стабільні поставки імпорту, зокрема з Туреччини;

відносно помірний попит.

Водночас ціни на тепличні томати все ще на 15% вищі, ніж торік у цей же період. У супермаркетах:

АТБ – 73,49 грн/кг (турецькі томати),

Сільпо – понад 90 грн/кг (українські),

Varus – до 149 грн/кг за сорт "сливка".

Ціни на тепличні огірки також знизилися – в середньому на 12% за тиждень. Оптовий діапазон цін наразі становить 40–70 грн/кг.

Причинами падіння цін є сезонне зростання пропозиції, прискорене дозрівання завдяки теплій погоді, надходження огірків з плівкових теплиць, слабка активність покупців. У порівнянні з початком травня 2024 року, ціни впали на 29%.

У роздрібній торгівлі:

ринок Києва – 60–65 грн/кг,

АТБ – 69,89 грн/кг,

Сільпо – 70 грн/кг,

Varus – 69,9 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на капусту нового врожаю залишаються високими:

Ринки: 60–70 грн/кг;

Сільпо: до 90 грн/кг;

Varus: 79,9 грн/кг, капуста 2-го гатунку — 59,9 грн/кг;

АТБ: 79,89 грн/кг.

Тим часом торішня капуста дешевшає — 40–48 грн/кг (опт) — через втрату якості під час тривалого зберігання та зниження попиту. Попри це, ціна все ще у 6,4 раза вища, ніж рік тому. Аналітики очікують подальше здешевлення через труднощі з реалізацією старої продукції та надходження нового врожаю.

Також під впливом сезонного зростання пропозиції знизились ціни на редиску, пекінську капусту і зелень (салат, кріп, зелена цибуля).

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, ціни на ріпчасту цибулю в Україні знову почали зростати після незначного здешевлення. Зростання пов'язане зі скороченням пропозиції через сезонне виснаження запасів та прискоренням торгівельної активності.

Також в Україні спостерігається значне здешевлення картоплі минулого врожаю. За останні дні ціна впала на 12%, і наразі в регіонах її продають за 15–24 грн/кг ($0,36–0,58/кг).

Як повідомляв Главред, ціни на тепличні огірки в Україні цього тижня зросли на 17% через погіршення погодних умов та зменшення обсягів збирання. Прохолодна погода в багатьох регіонах призвела до нестабільного виробництва, що обмежило пропозицію.

Читайте також:

Що відомо про РБК-Україна? РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред