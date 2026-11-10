Переговори були продуктивними, але є нюанс: Рубіо оцінив перспективи миру

Вашингтон прагне розширити тристоронній формат і посадити поруч з Україною та РФ ще й представників Європи.

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Переговори в Абу-Дабі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/MarcoRubio

Головне із заяви:

Рубіо назвав перший день переговорів дуже продуктивним

Швидкого миру протягом доби держсекретар не обіцяє

США хочуть посадити за стіл ще й європейців

Перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та країною-агресоркою Росією в Абу-Дабі був дуже продуктивним, однак розраховувати на остаточне врегулювання війни не варто. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на брифінгу.

За словами Рубіо, під час консультацій сторони виконали значний обсяг роботи.

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"Переговори в Абу-Дабі були дуже продуктивними. Було зроблено багато роботи", - зазначив держсекретар.

Водночас він застеріг від надмірного оптимізму щодо термінів досягнення миру.

"Це не той випадок, коли щось перебуває на межі вирішення протягом наступних 24 годин", - наголосив Рубіо.

Чи з'являться європейці за столом переговорів

Окремо держсекретар зупинився на ролі європейських партнерів. За його словами, вони тісно взаємодіють зі спецпредставниками США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, які супроводжують процес на кожному етапі.

Як передає УНН, Рубіо зауважив, що в Абу-Дабі зараз перебувають представники п'яти країн ЄС.

"Що справді важливо - це щоб європейці були за столом переговорів", - сказав він.

Держсекретар додав, що в перспективі за столом мають бути не лише США, Україна та Росія.

"Наша мета - у певний момент розширити цей тристоронній формат", - підкреслив Рубіо.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Тристоронні переговори в Абу-Дабі поновилися 10 листопада - вперше з лютого. Українську делегацію очолює Рустем Умєров, російську - Володимир Мединський.

Європейські представники безпосередньо у зустрічі не беруть участі, але проводять окремі консультації з українською стороною. Перед розмовою з росіянами українська делегація зустрілася з представниками США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.

Хто такий Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

Коли можливий прорив у переговорах щодо війни в Україні

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Білий дім намагатиметься показати результат у переговорах ще до кінця року.

"Найімовірніше, протягом найближчого місяця Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб бодай до кінця року досягти певного результату в переговорному процесі", - сказав експерт.

Водночас політолог скептично оцінює шанси на швидкий успіх через позиції всіх учасників процесу.

"Але це фантазії, що не мають нічого спільного з реальністю: занадто багато перешкод - і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі ближче до весни, не раніше", - пояснив Золотарьов.

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Як повідомляв Главред, напередодні зустрічі Рубіо назвав ключову тему переговорів. За словами держсекретаря, гарантії безпеки для України можна буде обговорювати лише після завершення війни. Президенту США Дональду Трампу доповіли лише про початкові пропозиції.

Пізніше Рубіо уточнив, що остаточного рішення щодо формату захисту України поки немає. Він розповів, що у США розглядають аналоги статей 4 і 5 НАТО як можливу модель гарантій.

Напередодні переговорів свої цілі окреслив спецпредставник президента США. Джаред Кушнер у X заявив, що США хочуть зібрати Україну та Росію за одним столом для прямого обговорення безпекових питань. За його словами, це перші тристоронні переговори з лютого.

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Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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