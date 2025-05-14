"Дам більше, ніж уявляєте": Трамп несподівано дав Україні велику обіцянку

Що відомо:
- Трамп дав Україні велику обіцянку
- Путіну загрожують дуже сильні санкції
Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні "більше, ніж вона може собі уявити", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирної угоди на переговорах у Стамбулі. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Monde.
Також, якщо Путін не приїде на переговори до Туреччини, настане час обговорювати ще жорсткіші санкції проти РФ. США усвідомлюють, що позиція України має бути сильною щодо позиції РФ, оскільки слабкість України послабить позиції і всіх партнерів, які підтримують Київ.
"Я можу розповісти вам лише те, що я почув від президента Трампа одного разу. Він сказав: "Якщо Путін відмовиться укласти мирну угоду, я дам Україні більше, ніж вона може собі уявити". Мені дуже подобається це речення", - зазначив Єрмак.
Керівник ОП також зазначив, що нові санкції будуть спрямовані на енергетичний та фінансовий сектори РФ, а Москва не зможе добре їм протистояти. Американські санкції можуть бути узгоджені з новими санкціями з боку ЄС, Великобританії та Канади.
Переговори у Стамбулі - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський планує полетіти до Туреччини, щоб провести особисті переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Якщо Путін не прибуде на переговори, це свідчитиме про те, що він не готовий закінчувати війну.
Згодом високопоставлений колишній кремлівський чиновник на умовах анонімності повідомив ЗМІ, що Росію на переговорах може представляти не Путін, а міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.
Нагадаємо, в ОПУ обіцяють відповідь, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі. Президент Зеленський підтвердив свою участь у переговорах у Туреччині, однак Путін не поспішає цього робити.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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