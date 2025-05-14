Спецтрибуналу дали 'зелене світло': Рада Європи готує 'судний день' для Путіна

Рада Європи запускає процес створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

https://glavred.net/world/spectribunalu-dali-zelenyy-svet-sovet-evropy-gotovit-sudnyy-den-dlya-putina-10664636.html Посилання скопійоване

У Європі запустили створення спецтрибуналу для РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео на YouTube

Коротко:

Рада Європи підтримала створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії

Генсек Ради Європи отримає мандат на запуск трибуналу відео дня

Підтримано також створення Комісії з розгляду претензій щодо шкоди, заподіяної війною

Комітет міністрів Ради Європи офіційно підтримав ініціативу створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України. Таке рішення ухвалили в середу, 14 травня, під час щорічного засідання Комітету міністрів у Люксембурзі, повідомила пресслужба Ради Європи.

"Комітет міністрів Ради Європи сьогодні підтвердив свою непохитну відданість Україні на її шляху до справедливості та реконструкції, розпочавши процес створення спеціального трибуналу для злочину агресії", - йдеться в повідомленні.

У рамках цього рішення міністри доручили Генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе очолити процес започаткування трибуналу через укладення відповідної угоди з Україною.

Крім того, міністри привітали зусилля зі створення Комісії з розгляду претензій для України, яка, ймовірно, діятиме під егідою Ради Європи. Вони також підтвердили свою рішучість добиватися повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово вивезла.

"Вони (міністри - Главред) також наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через План дій "Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026", який дозволяє українській владі просунутися далі на шляху до вступу до Європейського Союзу", - наголосили у Раді Європи.

Трибунал для РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, Європейський Союз завершив технічний етап підготовки до створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Незабаром Рада Європи розпочне політичний розгляд відповідних документів, включаючи проєкт статуту трибуналу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після перемоги України Володимира Путіна мають судити в Гаазі за злочини агресії проти мирних українців. Виступаючи в Міжнародному кримінальному суді, він підкреслив необхідність справедливого процесу, аби такі злочини більше не повторювалися.

Крім цього, 6 травня стало відомо, що найближчим часом очікуються ключові рішення для пришвидшення створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Процес координує Core Group за участі 40 країн. Уже підготовлено проєкти основних документів, які передадуть на політичний розгляд.

Читайте також:

Що таке Рада Європи? Рада Європи — міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред