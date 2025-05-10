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30 днів тиші або нові санкції: "Коаліція охочих" поставила РФ жорсткий ультиматум

Руслана Заклінська
10 травня 2025, 23:47
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Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України підготували спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві.
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Захід вимагає від Росії перемир'я з 12 травня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, 40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Головне:

  • "Коаліція охочих" домовилася встановити повне й безумовне припинення вогню з 12 травня
  • Воно має тривати щонайменше 30 днів і охоплювати сушу, повітря та море
  • У разі відмови РФ від перемир’я коаліція застосує нові санкції

У суботу, 10 травня, в Києві відбулася зустріч лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України. Сторони погодилися, що з понеділка, 12 травня, має бути встановлене повне й безумовне припинення вогню терміном щонайменше на 30 днів. Текст спільної заяви опублікував президент України Володимир Зеленський.

За їхніми словами, припинення бойових дій має охоплювати всі сфери — сушу, повітря та море. Водночас перемир'я не може бути обумовлене жодними вимогами.

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"Безумовне припинення вогню за визначенням не може бути обмежене жодними умовами. Якщо Росія висуватиме такі умови, це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію", - йдеться у заяві.

Для забезпечення дотримання умов перемир’я необхідний надійний моніторинг. Лідери країн вважають, що моніториг може бути успішно реалізований у тісній координації з США.

Учасники "Коаліції охочих" підкреслили, що режим тиші має стати можливістю для проведення інтенсивних дипломатичних переговорів. У ці 30 днів сторони зосередяться на розробці безпекових, політичних і гуманітарних параметрів миру.

У заяві зазначено, що заклик до перемир’я й мирних переговорів підтримують як країни Європи, так і Сполучені Штати.

Також партнери України визнали, що зміцнення обороноздатності ЗСУ залишається ключовим пріоритетом. У цьому контексті розглядається ідея миротворчого контингенту, який стане другим важливим елементом безпекових гарантій для України.

У разі, якщо Росія проігнорує заклик до повного та безумовного припинення вогню, коаліція готова вжити рішучих заходів. Зокрема, йдеться про запровадження нових жорстких санкцій проти російських банків і енергетичного сектору.

"Вони домовились ухвалити потужний 17-й пакет санкцій ЄС і скоординувати його з санкціями, які запровадила Велика Британія та Норвегія, а також Сполучені Штати. Вони домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів та обговорити це питання на наступному саміті G", - зазначено у заяві.

Окремий акцент зроблено на довгостроковому зміцненні оборонної промисловості України. Країни-партнери готові інвестувати у виробництво озброєння як на території України, так і в європейських країнах, що стане основою для спільних стратегічних проєктів у сфері безпеки.

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Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Припинення вогню на 30 днів - що відомо

Як повідомляв Главред, 10 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про намір запровадити повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією, починаючи з 12 травня. Режим тиші має тривати щонайменше 30 днів і охоплювати суходіл, повітря та море.

У відповідь лідери Франції та Великої Британії виступили із жорсткою заявою, пригрозивши Росії новими санкціями у разі відмови від дотримання припинення вогню. Вони також підкреслили, що разом із США готові посилити військову та фінансову підтримку України, щоб гарантувати її безпеку та суверенітет.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розгляне українську ініціативу щодо 30-денного припинення вогню. Водночас він наголосив, що Москва діятиме, виходячи з власних інтересів.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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війна в Україні режим припинення вогню війна Росії та України Тридцятиденне припинення вогню
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