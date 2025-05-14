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Розміщення польських військ в Україні: Сікорський різко відповів на заяву з США

Анна Косик
14 травня 2025, 15:00
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У Польщі закликали американського чиновника не маніпулювати.
Сикорский, войска Польши
Польща готова підтримати миротворчу місію в Україні, але не військами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Сікорський:

  • Польща не планує відправляти своїх солдатів в Україну
  • Польща надасть підтримку військам, які вирушать до України

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни країни-агресорки Росії в Україні обговорюється розміщення іноземних військ на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові.

У Польщі прокоментували цю заяву. Як пише Wprost, очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що насправді у Польщі немає планів щодо відправки своїх солдатів в Україну.

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Він вважає, що Келлог "надмірно інтерпретував" те, що Польща може долучитися до цієї операції, адже насправді у планах країни забезпечити авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білоруссю для убезпечення військ, які вирушать до України.

"Припиніть маніпулювати... Як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі", – наголосив Сікорський.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Можливість відправки польських військ в Україну - що відомо

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула попереджав, що його країна не планує залучати свої війська до можливої миротворчої місії в Україні, однак готова надати логістичну підтримку такій операції.

Хоча раніше, як писав Главред, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, сказав, що Міноборони не розкриватиме карти.

Напередодні з Польщі також прозвучала заява, що країна не перекидатиме на територію України свої війська через небезпеку зі сторони двох недружніх держав - країни-агресорки Росії та Білорусі.

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Хто такий Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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